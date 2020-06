Tras haberse escapado del quirófano, Martín Baclini se animó y se operó

Martín Baclini superó su problema de salud. A pesar de que la semana pasada se escapó del quirófano segundos antes de recibir la anestesia, recapacitó y se dio cuenta de que no podía seguir sufriendo el malestar.

El mediático, que se hizo popular por su romance con Cinthia Fernández, se fue de la sala de operaciones porque no le encontraban la vena y los pinchazos lo lastimaron.

Baclini

LEÉ TAMBIÉN: Martín Baclini estaba a punto de operarse y se fue furioso del quirófano

"Me dolió mucho y sentí que no era el momento para operarme", dijo tras el incidente. Lo cierto es que ayer por fin pudieron intervenirlo y ya no deberá preocuparse por su hernia inguinal de la pierna izquierda.

"Finalmente, Martín Baclini se operó de la hernia en Rosario. Salió todo bien", informó Ángel De Brito en sus redes sociales.

Ahora el rosarino podrá aprovechar para descansar, ya que su participación en el "Bailando 2020" está en stand by...

