Harta de las críticas a su cuerpo, More Rial respondió sin filtro

More Rial

Tras separarse hace algunos meses de Facundo Ambrosioni, Morena Rial se empoderó y se muestra muy feliz en sus redes. La joven además hizo un destapé y muestra muchas fotos muy sexys.

Sin embargo, esas imágenes son solo de la parte de arriba de su cuerpo, de su escote que confesó haber retocado varias veces: una tras bajar muchos kilos con una operación de bypass gástrico y otra en diciembre tras dejar de haber dado de amamantar a su hijo Francesco Benicio.

Hoy, conforme de su cuerpo lo muestra sin problemas, orgullosa. Pero sus seguidores quieren ver más y la cuestionan. Cuando, a través de Instagram, dejó que sus seguidores le hagan preguntas hubo alguien que le hizo una consulta que irritó a la hija de Jorge Rial.

Entonces, la joven publicó una foto de cuerpo entero y expresó: "Para todos los que me dicen que no subo una foto de cuerpo entero, ahí la tienen, ahora dejen de romperme las pel#tas. No sé qué tanto les molesta lo que hago o dejo de hacer, besis".

Además, aseguró que por el momento sigue soltera: "Yo creo que todos tenemos momentos en los que estamos mal y nos sentimos solos, somos humanos, pero lo único que puedo decir es que todo lo malo sale".

