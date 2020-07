Cande Vetrano reveló los insólitos problemas de la convivencia que ponen en peligro su relación

Cande Vetrano

La cuarentena obligatoria por coronavirus, que lleva más de 100 días en nuestro país, complicó un poco la convivencia entre parejas, pues todos se vieron obligados a compartir las 24 horas del día con el otro.

Esto puso en evidencia algunas costumbres y manías que quizás en la vorágine de un día laboral en el que uno sale corriendo y luego tiene muchos compromisos quedan inadvertidos.

Candela Vetrano y su novio Andrés Gil no fueron la excepción: casi corre riesgo su vínculo por situaciones super absurdas. Así lo reveló Cande en una nota para el segmento “Mitre Live”, que conduce Juan Etchegoyen para radio Mitre.

Allí la actriz contó: "En la cuarentena quedó muy a la vista la manera que tiene cada uno de encarar la limpieza . Yo soy un bardo. Una vez por semana puedo estar todo el día limpiando; doy vuelta todo, saco todo. Y él es más práctico porque no ensucia. Se saca la ropa y la deja donde la tiene que dejar... Y ahí tenemos nuestros desencuentros".

Cuando la pareja notó esto, entonces para no tirar todo por la borda, tomaron conciencia y decidieron intervenir: "Yo trato de ser menos desordenada y él me ayuda ese día de limpieza loca en el que quiero lavar todo", dijo Cande.

Pero, ese no fue el único problema: "Tuvimos miles de discusiones, obvio. Nosotros tenemos muchos problemas en la cocina . De repente, para mí la papa se corta de una manera y para él se corta de otra. Y se genera una discusión. A ver... ¿Vos cómo hacés el huevo frito? En una sartén. ¿Le ponés aceite o no? Un poquito. Él no le pone. No le pone!", ejemplificó.

