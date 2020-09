I am the night: la serie que recrea Los Ángeles de los años 60

i-am-the-night-la-serie-que-recrea-los-angeles-de-los-anos-60

Una historia real, cargada de dramatismo e inspirada en la vida de Fauna Hodel y el macabro asesinato de La Dalia Negra.

I Am the Night es una serie de televisión estadounidense de drama inspirada en el libro One Day She'll Darken: The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel de Fauna Hodel, y producida por un gran equipo de productores ejecutivos, entre ellos Patty Jenkins, la productora de la película de la Mujer Maravilla.

Desde el inicio, I Am the Night, de 6 episodios y tan solo una temporada, tuvo todo para ser un éxito: una historia basada en hechos reales, una locación de sueños, y un equipo de actores y productores talentosos.

Además de ser un drama que logra cautivar la atención de la audiencia desde el primer capítulo, esta producción tiene una particularidad que la hace irresistible: está ambientada en la ciudad de Los Ángeles de los años ‘60, una ciudad llena de estrellas de cine, con mucha vida nocturna y plagada de secretos y misterios.

En I Am the NIght, Jay Singletary (Chris Pine), es un reportero que está investigando de manera un tanto obsesiva el caso de La Dalia Negra, ocurrido años atrás. Durante su investigación conoce a Fauna Hodel (India Eisley), una joven que descubre que es adoptada y cuya familia biológica podría tener relación con el crimen en cuestión. Al conocer a la joven, el periodista no sólo tendrá un contacto más estrecho con la familia de uno de sus sospechosos, el Dr. George Hodel (médico ginecólogo muy prestigioso), sino también tendrá en contra a la policía de Los Ángeles y a otros mafiosos, que solo se ocupan de evitar cualquier tipo de disturbio relacionado con la élite de la ciudad.

El crimen de la Dalia Negra

El crimen de la Dalia Negra ocurrió en 1947 en un barrio de Los Ángeles, cuando la policía de la ciudad encontró el cuerpo mutilado de Elizabeth Short, una actriz que estaba siendo buscada desde algunos días atrás. El cuerpo apareció desmembrado en dos partes y con un corte en la boca que marcaba una línea de una oreja a la otra.

Para la prensa fue todo un acontecimiento, y por eso trataron el tema con un sensacionalismo nunca antes visto. Imposible que de esa manera la gente pudiera olvidar el terrible caso de Elizabeth Short. Pero, aunque la policía entrevistó a varios sospechosos (entre ellos, el doctor George Hodel), el caso se dio por cerrado sin encontrar al culpable.

Casi 72 años después, el crimen de la Dalia Negra sigue rodeado de un absoluto misterio que la miniserie 'I am the Night' intenta esclarecer inspirándose en las memorias de Fauna Hodel.

Pero, ¿Quién es Fauna Hodel?

La historia de Fauna Hodel comienza con la búsqueda de su identidad y en encuentro con su madre, Tamar Hodel, primera hija de George, el ginecólogo sospechoso del asesinato de La Dalia negra. Desde chica, Tamar vivió con su madrastra y su padre en una mansión en Los Ángeles en la que habitualmente se celebraran fiestas sexuales, incluso sin tomar ningún tipo de cuidado para la niña.

Cuando Fauna logró conocer a Tamar, conoció también la otra parte de la historia: Tamar había sido abusada en varias ocasiones, y de esas violaciones había nacido ella, convirtiendo a George en su padre y abuelo biológico. En 1949, a los 14 años, Tamar Hodel pudo denunciar por abuso sexual, pero George fue absuelto de todos los cargos ya que la madrastra declaró que Tamar era una mentirosa compulsiva.

Dos años después, las violaciones continuaron y Tamar dio a luz a Fauna. Al ser fruto de una violación, la partida de nacimiento fue falsificada, y se declaró que su padre era un “negro desconocido”. Ante el qué dirán, George Hodel regaló el bebé a una asistente negra de un casino de Nevada y así fue como Fauna creció en un ambiente pobre, en una familia de negros en la que nunca llega a encajar, ya que su piel más clara provocó el rechazo de negros y de blancos en una sociedad en plena efervescencia por la lucha de los derechos civiles.

Toda la historia fue contada por ella en un libro autobiográfico publicado en 2008, y fue en el que se basó la serie 'I am the Night', que hoy está disponible en Netflix. Patty Jenkins y su marido, el guionista Sam Sheridan, conocieron a Fauna Hodel, que les relató su increíble historia, y no dudaron en llevarla a la pantalla chica.

El dato más curioso es que Tamar siempre le contó a su hija Fauna y a sus nietas que su padre George Hodel fue el asesino de Elizabeth Short, actriz con la que mantuvo una relación extramatrimonial durante años. Steve Hodel, el único hijo vivo de George Hodel, pudo comprobar parte de los hechos, y se convirtió en un detective que en los últimos años encontró pruebas que involucran a su padre en ese crimen pero también demuestran que podría haber sido en realidad un asesino en serie que mató a más mujeres de las que se imagina.