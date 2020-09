Impactante: las imágenes del accidente en moto de Nacho Viale

Nacho Viale

Nacho Viale sufrió un accidente vial hace dos semanas y fue derivado a una clinica, donde se le realizaron exámenes de rutina y se estableció que está fuera de peligro.

Fue en la Avenida Santa Fe cuando circulaba con su moto y chocó contra un vehículo, en el barrio de Palermo.

El productor aclaró luego desde Twitter que está bien y apuntó contra la conductora del otro vehículo por su actitud.

"No quiero dejar de agradecer a los que frenaron y caminaban por ahí y me ayudaron. A los testigos. A la @Policia_ciudad por sur rapidez y preocupación. Al personal del #Same al personal y médicos del Hospital Rivadavia y del Mater Dei", indicó Nacho.

"No tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin... la saqué muy barata", finalizó.

En la noche del viernes, Gabriel Iezzi presentó en A24 las imágenes exclusivas del momento del accidente.

En las mismas se puede ver cómo la conductora realizó un giro indebido sobre esa avenida.

Tras el impacto, el productor quedó dolorido sobre el asfalto tras el fuerte choque. Imágenes sensibles.