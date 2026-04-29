Daniel Hadad con Novesario: "Los autócratas primero atacan a a la prensa"

"Alguien que le lleva la idea de que hay una conspiración con anteojitos Ray-Ban", cuestionó el empresario en referencia al informe de un programa periodístico que tomó imágenes dentro de la Casa Rosada, episodio que motivó que Casa Militar dispusiera la baja de las acreditaciones de los periodistas de Balcarce 50, tras investigar un supuesto espionaje. Respecto al accionar de Milei en esa situación, Hadad confió: "Trato de sacarlo al presidente de eso".

"Cuando llegan los autócratas no atacan rápidamente a la oposición, no se meten rápidamente con los jueces, no cierran el Parlamento. Lo primero que hacen es atacar a la prensa", expuso.

Consultado sobre si el Gobierno de Milei es una democracia o una autocracia, respondió: "Hasta ahora todo es fuego artificial. Quiero creer que esto es producto de un enojo pasajero", no obstante advirtió que "los optimistas en algún momento dejamos de serlo".