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Daniel Hadad con Novesario: "Los autócratas primero atacan a a la prensa"

En una entrevista con Novaresio, el empresario cuestionó a funcionarios del entorno presidencial y advirtió que los gobiernos autocráticos suelen comenzar enfrentando a la prensa.

Dniel Hadad participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).

Dniel Hadad participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).

El periodista y empresario de medios, Daniel Hadad, consideró que algunos funcionarios cercanos al presidente "no están a la altura de las circunstancias" y les atribuyó asesorar al mandatario con la idea de que existe una "conspiración" en su contra.

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En un adelanto de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará esta medianoche, Hadad evaluó que el "presidente tiene algunos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias".

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"Alguien que le lleva la idea de que hay una conspiración con anteojitos Ray-Ban", cuestionó el empresario en referencia al informe de un programa periodístico que tomó imágenes dentro de la Casa Rosada, episodio que motivó que Casa Militar dispusiera la baja de las acreditaciones de los periodistas de Balcarce 50, tras investigar un supuesto espionaje. Respecto al accionar de Milei en esa situación, Hadad confió: "Trato de sacarlo al presidente de eso".

"Cuando llegan los autócratas no atacan rápidamente a la oposición, no se meten rápidamente con los jueces, no cierran el Parlamento. Lo primero que hacen es atacar a la prensa", expuso.

Consultado sobre si el Gobierno de Milei es una democracia o una autocracia, respondió: "Hasta ahora todo es fuego artificial. Quiero creer que esto es producto de un enojo pasajero", no obstante advirtió que "los optimistas en algún momento dejamos de serlo".

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