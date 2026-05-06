El contratista declaró que Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para el departamento de Caballito

Los trabajos, de acuerdo con su relato, se concentraron en el living y los dormitorios. Entre los elementos encargados mencionó una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, un mueble para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una consola, un espejo y otros artículos de mobiliario.

Tabar indicó que los pedidos se realizaron en diciembre y que los pagos o finalización de las tareas se concretaron entre enero y febrero de este año. También sostuvo que la totalidad de la operación se realizó en efectivo y sin respaldo documental.

Tras esta declaración, el juez dispuso el peritaje del teléfono celular del contratista para analizar los intercambios mantenidos con Adorni, Angeletti y los distintos proveedores, con el fin de verificar montos, fechas y modalidades de pago.

La declaración de uno de los intermediarios

El expediente sumó además otro testimonio relevante. Se trata de Leandro Miano, quien declaró en Comodoro Py durante la mañana y se retiró sin hacer declaraciones públicas.

Miano está vinculado comercialmente con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras en otra de las operaciones bajo análisis. Ambos forman parte de la firma de desarrollos urbanos TSJ Group, involucrada en la compraventa de un semipiso ubicado en la calle Miró al 500.

Según trascendió, durante su declaración confirmó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni mantiene por una inversión previa destinada a mejorar ese inmueble antes de su adquisición.

Ese monto, siempre según lo expuesto ante la Justicia, habría sido aportado junto a Feijoo para poner en valor la propiedad, que luego fue comprada por 230.000 dólares. Miano también indicó que las gestiones de la operación estuvieron a cargo de su socio.

Los testimonios incorporados señalan que el funcionario habría acordado devolver esos 65.000 dólares sin un plazo establecido, sin intereses y sin documentación respaldatoria.

Los gastos del matrimonio

Este pasivo se suma a otros compromisos económicos bajo análisis. De acuerdo con los datos del expediente, el matrimonio habría destinado unos 365.000 dólares a la compra de propiedades en los últimos dos años y medio.

En paralelo, se investigan deudas que superarían los 335.000 dólares, la mayoría con vencimiento previsto para noviembre.

La investigación busca determinar si los ingresos declarados por Adorni y Angeletti resultan compatibles con el nivel de gastos y obligaciones detectados.

En ese contexto, las declaraciones juradas correspondientes a 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que el plazo para hacerlo fue extendido hasta el 31 de julio.

Como parte de las últimas medidas, Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de ambos ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de profundizar el análisis sobre su situación tributaria y patrimonial.