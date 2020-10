La increíble, e inesperada, alusión del Polaco sobre Silvina Luna en "Masterchef celebrity"

Polaco Luna

El Polaco recordó a Silvina Luna en la última gala de eliminación de “Masterchef celebrity argentina”, Telefe. El cantante hizo un plato de influencias hindú que le recordó lo que fue su relación con la actriz.

Sin embargo, el rubio confesó que recordaba el color pero no le había prestado atención a la cocción entonces le salió una particular versión de un curry de cerdo y langostinos al que decidió bautizar. Al jurado le llamó la atención que pese a que desconocía la preparación, el cantante había tenido en cuenta algunos puntos básicos del plato entonces aclaró que se debía a su ex relación amorosa.

"Nunca hice curry. Una vez una novia que tenía, que era de religión budista y le gustaba toda la comida hindú, me cocinó pollo al curry y algo me acordaba del color. Pero nunca me imaginé que iba a estar en MasterChef así que no le di mucha bola a lo que me hizo", dijo.

Donato de Santis lo calificó como un “alto guiso”, despertando las risas de todos y agregó poniéndolo colorado al cantante: "Le pusiste muchas ganas con este recuerdo de tu novia, no se sí removió cosas…".

Santiago del Moro interrumpió para dejar de sacar conclusiones y le preguntó directamente si se trataba de Luna, entonces el Polaco asintió con la cabeza.

"Mirá vos, para Silvina Luna este plato", indicó del Del Moro. "Alto guiso!”, dijo el cantante mirando a cámara con un pulgar hacia arriba entre risas. “Es como un curry de Caraza", agregó en broma el cantante para hacer referencia a su particular adaptación del plato asiático.

Hoy el músico está en pareja con Barby Silenzi, con quien tuvo una hija, pero con Silvina salió durante algún tiempo con muchos idas y vueltas a finales de 2018 y principios del año pasado.