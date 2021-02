Las increíbles diferencias físicas de Marta y Felipe, los mellizos Fort, a los 17 años

Los Fort

Los mellizos Fort, Martita y Felipe, dieron una nota a la revista Caras al cumplir 17 años. Los hijos de Ricardo Fort sorprendieron por la importante diferencia física que tienen.

Felipe es más bajito y parece más chico que Martita que es más alta y, arreglada, parece una mujer más grande.

Este año los jóvenes terminarán el colegio y ya piensan en su futuro. Felipe contó: "Mi meta es formar una familia y me gustaría ser padre a los 30 y tener un varón. Trataría de tenerlo con una mujer, con mi esposa, pero si no encuentro a alguien y pasa el tiempo y sigo esperando hasta los 40 creo que sí, lo haría. Y después busco una novia".

En cambio, Marta sostuvo: "No lo tendría por subrogación porque soy mujer, pero sí me gustaría que lleve mi apellido. No sé qué es lo que va a pasar, porque si bien quiero formar una familia es un plan muy a futuro. Pero tal vez si el tiempo pasa y nadie me interesa, tampoco hay alguien que me interese ahora, sí podría tenerlo de esa forma. No me parece mal. Lo tengo muy naturalizado".