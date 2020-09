Ivana Nadal explicó el motivo por el que debió pasar por el quirófano

Ivana Nadal

Para Ivana Nadal ya no existe ninguna polémica en torno a su nueva pareja Bruno Siri, luego del mega escándalo que se armó por haber sido novio de Nati Jota a quien se la señaló como una amiga.

La morocha de 29 años pasó página y desde sus redes contó que lo que verdaderamente la preocupaba eran sus lolas ya que se le desplazaron las prótesis y le generaban dolor además de la molestia estética de ver ya que “las tetas mirando para donde no tendrían que estar", aunque la gente no lo nota pues con corpiños ella lograba corregir eso.

"Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación", contó la modelo en una vivo de Instagram junto a su cirujano.

"Les quiero contar que me siento súper bien, no tengo ningún dolor. Quiero agradecerles por todo el amor que me están mandando. Estoy acompañada, muy bien acompañada, me están cuidando porque no puedo hacer esfuerzo por 48 horas", reveló sobre el postoperatorio y en referencia a que la acompaña su nueva pareja.

"Les quería contar que yo tenía dolor por esto que me estaba pasando y el doctor encontró que yo tenía una contractura capsular y esto hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas y eso es lo que me generaba dolor y ya no me duele nada", dijo.

Lo llamativo del caso fue que hace unos años, mientras Jota estaba con el rugbier, también pasó por el quirófano a retocarse las lolas. "Lo hago un poco por salud, me jode un toque la espalda. Y después por el tema de la ropa. Me voy a operar las tetas, me voy a sacar un poquito. Además porque quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo, de hecho hay personas que por primera vez me van a mirar a la cara", había dicho la rubia que era muy voluptuosa.