Jorge Rial volvió a criticar fuerte a Martín Cirio: "Hace un culto de la pedofilia"

Jorge Rial

Martín Cirio, "La Faraona", hizo un descargo en las últimas horas a través de su canal de Youtube sobre sus polémicos tuits donde hacía referencia a menores de edad.

"Con esto que se generó lograron dejarme sin laburo, porque todo lo que podía llegar a hacer se me cayó. Pero va a volver porque lo voy a dar vuelta. No voy a desaparecer ni quedarme callado. Voy a seguir denunciando las cosas que me están pasando. Por más que me refloten tuits de mierda y me quieran hacer quedar como un pedófilo van a tener que matarme para hacerme callar la boca”, indicó el influencer.

Martín Cirio

Jorge Rial cuestionó nuevamente a Cirio tras este video: "Este señor hace un culto de la pedofilia. Te perseguimos porque sos un pedófilo, no por tus ideas políticas o ideológicas, que no sabemos cuáles son. ¿Qué tendrá que ver eso? Son terribles los tuits", remarcó el conductor de "Intrusos", América, este martes.

"Martín Cirio, entre otras cosas que tiene, es cagón, cobarde, se esconde detrás del personaje que tiene que es más feo que él como persona. Todo lo que lo rodea es un espanto, ahora se abrieron todos, ya nadie es amigo de él", añadió.

Y explicó: "Él ha sido de lo más cruel con mi hija hace un tiempo, tuve bastantes cruces con él. La verdad está recibiendo lo que se merece y se merece que le caiga la Justicia con todo. Hasta hace muy poquito este degenerado tenía marcas".