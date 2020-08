Jujuy Jiménez mostró su sufrimiento durante el hisopado de coronavirus: "¡Ay no, qué impresión!"

Jujuy Jiménez

Sofía "Jujuy" Jiménez se hizo el segundo hisopado de coronavirus y decidió compartir la experiencia en las redes sociales.

La modelo y conductora grabó el momento en que se realizaba -y sufría- por el hisopado, que dio negativo.

“Exagerada quien? Yo? Bueno, un poquito quizás, pero les juro que es muuuuuy molesto! Les comparto esto no solo para que nos riamos un poco de mi reacción y ponerle un poquito de humor, sino para contarles que en ambas oportunidades (xq me hice el segundo antes de volver a Bs as) di negativo, y eso es debido al CUIDADO que tuve y seguiré teniendo sobre el COVID-19. Tuvimos que hacernos ya que mi mamá es persona de riesgo y nadie está exento a contagiarse!", empezó reflexionando en su posteo la ex de Juan Martín del Potro.

“Por mi parte, desde el momento CERO me cuidé y seguiré cuidando. Esto va más allá de mis cuestiones personales, por las cuales tuve que ir moviéndome de una casa a otra! O de una provincia a otra. Cada uno tiene sus temas propios! A todos nos puede pasar, la situación es dificilísima PARA TODOS!!! Hay provincias que están con más o menos casos que otras. En el caso de la mía, la cosa se complicó", siguió la morocha.

