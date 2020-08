Julia Zenko contó que tiene cáncer de mama nuevamente: “Voy a seguir el tratamiento”

Julia Zenko

Julia Zenko contó que se sometió a una operación después que le detectaron cáncer de mama, a cuatro años de haberlo tenido. La cantante relató los detalles de lo ocurrido y le informó a sus seguidores la noticia.

“Nunca conté esto, no lo sabe la mayoría de la gente. Lo saben mis seres más cercanos. Yo el 26 de junio de este año, el día que estábamos preparando la presentación del disco tuve una operación muy importante. Nuevamente me dio un cáncer de mama. Y estoy convalecencia. Estoy recuperándome y me siento muy bien“, comenzó diciendo la artista en una entrevista con Mitre Live.

LEÉ TAMBIÉN: Nicole Neumann quiere donar plasma para los enfermos de coronavirus

En ese sentido, siguió con su relato: “Ya estoy bien. Nunca hago publicidad de mis cosas más allá de mi laburo. Hace más de un mes que estoy con la cabeza en otro lado. Yo hace cuatro años había tenido cáncer de mama. Me operaron. Hice todo lo que tenía que hacer“.

“Aparentemente la biología volvió y ya esta vez un poquito más complicado. Me operé, entré al Sanatorio Mitre y me operaron a las ocho de la mañana. Y a las 19 horas me dieron el alta. Me fui a mi casa, creo que tiene que ver con que la operación salió todo bien. No hubo complicaciones y pude empezar la recuperación acá en mi casa”, agregó.

“Mis hijas me vieron un par de veces porque me acompañaron al Sanatorio, a la operación. Acá estoy. Estoy muy bien. Voy a seguir un tratamiento. No hace falta quimioterapia. Voy a hacer un tratamiento que se llama hormonoterapia con pastillas que son inhibidores de estrógeno. Yo me siento bien y estoy muy bien”, concluyó Zenko.