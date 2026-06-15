ANSES paga medio millón de pesos a familias con hijos: quiénes lo reciben

Como ocurre habitualmente, el organismo deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por ese motivo, el monto que efectivamente reciben las familias cada mes es de $115.650 por hijo.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $472.095, de los cuales se cobran aproximadamente $377.676 de manera directa.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar mantiene los valores actualizados tras el incremento aplicado este año.
Los montos vigentes son:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres hijos o más: $149.425.
Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere inscripción adicional.
Cuánto cobra una familia con un hijo
Una familia que percibe AUH por un hijo y además recibe la Tarjeta Alimentar cobrará:
- AUH: $115.650.
- Tarjeta Alimentar: $72.250.
Total mensual: $187.900.
Cuánto cobra una familia con dos hijos
En el caso de los hogares con dos menores a cargo, los ingresos serán:
- AUH: $231.300.
- Tarjeta Alimentar: $113.299.
Total mensual: $344.599.
Cuánto cobra una familia con tres hijos
Las familias numerosas son las que alcanzan los montos más altos.
Durante junio cobrarán:
- AUH: $346.950.
- Tarjeta Alimentar: $149.425.
Total mensual: $496.375.
Es decir que podrán acercarse al medio millón de pesos entre ambas prestaciones.
Hay otros beneficios que pueden aumentar el ingreso
Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunos beneficiarios pueden sumar otras ayudas compatibles.
Entre ellas se encuentra el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años y embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.
También existen programas provinciales y municipales que pueden complementar los ingresos según la jurisdicción.
Cómo recuperar el 20% retenido de la AUH
Todos los meses ANSES retiene el 20% de la asignación.
Ese dinero no se pierde. Puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita:
- Controles de salud.
- Vacunación obligatoria.
- Escolaridad de los menores.
Una vez realizado el trámite, el organismo liquida el monto acumulado correspondiente a las retenciones efectuadas durante el año.
Cuándo cobra la AUH en junio
El calendario de pagos de junio quedó organizado según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 8 de junio.
- DNI terminados en 1: 9 de junio.
- DNI terminados en 2: 10 de junio.
- DNI terminados en 3: 11 de junio.
- DNI terminados en 4: 12 de junio.
- DNI terminados en 5: 16 de junio.
- DNI terminados en 6: 17 de junio.
- DNI terminados en 7: 18 de junio.
- DNI terminados en 8: 19 de junio.
- DNI terminados en 9: 22 de junio.
Con los nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar, junio vuelve a posicionarse como un mes clave para millones de familias que dependen de la asistencia social para afrontar los gastos cotidianos.