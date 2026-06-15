ANSES paga medio millón de pesos a familias con hijos: quiénes lo reciben

Como ocurre habitualmente, el organismo deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por ese motivo, el monto que efectivamente reciben las familias cada mes es de $115.650 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $472.095, de los cuales se cobran aproximadamente $377.676 de manera directa.

Tarjeta alimentar

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores actualizados tras el incremento aplicado este año.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere inscripción adicional.

Cuánto cobra una familia con un hijo

Una familia que percibe AUH por un hijo y además recibe la Tarjeta Alimentar cobrará:

AUH: $115.650.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total mensual: $187.900.

Cuánto cobra una familia con dos hijos

En el caso de los hogares con dos menores a cargo, los ingresos serán:

AUH: $231.300.

Tarjeta Alimentar: $113.299.

Total mensual: $344.599.

Cuánto cobra una familia con tres hijos

Las familias numerosas son las que alcanzan los montos más altos.

Durante junio cobrarán:

AUH: $346.950.

Tarjeta Alimentar: $149.425.

Total mensual: $496.375.

Es decir que podrán acercarse al medio millón de pesos entre ambas prestaciones.

Hay otros beneficios que pueden aumentar el ingreso

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunos beneficiarios pueden sumar otras ayudas compatibles.

Entre ellas se encuentra el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años y embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

También existen programas provinciales y municipales que pueden complementar los ingresos según la jurisdicción.

Cómo recuperar el 20% retenido de la AUH

Todos los meses ANSES retiene el 20% de la asignación.

Ese dinero no se pierde. Puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita:

Controles de salud.

Vacunación obligatoria.

Escolaridad de los menores.

Una vez realizado el trámite, el organismo liquida el monto acumulado correspondiente a las retenciones efectuadas durante el año.

Cuándo cobra la AUH en junio

El calendario de pagos de junio quedó organizado según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Con los nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar, junio vuelve a posicionarse como un mes clave para millones de familias que dependen de la asistencia social para afrontar los gastos cotidianos.