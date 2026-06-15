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ANSES paga medio millón de pesos a familias con hijos: quiénes lo reciben

Con el incremento del 2,6% en la Asignación Universal por Hijo y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, miles de familias tendrán un importante refuerzo en sus ingresos este mes.

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Una familia con tres hijos puede cobrar casi medio millón de pesos en junio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,6% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante junio de 2026. La actualización se aplica a partir de la inflación registrada en abril y alcanza a millones de familias que dependen de las prestaciones sociales para complementar sus ingresos.

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Pero el dato que más llama la atención no está únicamente en el incremento de la asignación. Al combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar, muchas familias podrán superar ampliamente los $300.000 mensuales y, en algunos casos, acercarse a los $500.000.

La cifra final dependerá de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales que cada hogar tenga habilitados.

Cuánto se cobra por AUH en junio

Con el aumento dispuesto por ANSES, la AUH pasó a tener un valor de $144.562 por hijo.

Como ocurre habitualmente, el organismo deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por ese motivo, el monto que efectivamente reciben las familias cada mes es de $115.650 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $472.095, de los cuales se cobran aproximadamente $377.676 de manera directa.

Tarjeta alimentar

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores actualizados tras el incremento aplicado este año.

Los montos vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere inscripción adicional.

Cuánto cobra una familia con un hijo

Una familia que percibe AUH por un hijo y además recibe la Tarjeta Alimentar cobrará:

  • AUH: $115.650.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total mensual: $187.900.

Cuánto cobra una familia con dos hijos

En el caso de los hogares con dos menores a cargo, los ingresos serán:

  • AUH: $231.300.
  • Tarjeta Alimentar: $113.299.

Total mensual: $344.599.

Cuánto cobra una familia con tres hijos

Las familias numerosas son las que alcanzan los montos más altos.

Durante junio cobrarán:

  • AUH: $346.950.
  • Tarjeta Alimentar: $149.425.

Total mensual: $496.375.

Es decir que podrán acercarse al medio millón de pesos entre ambas prestaciones.

Hay otros beneficios que pueden aumentar el ingreso

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunos beneficiarios pueden sumar otras ayudas compatibles.

Entre ellas se encuentra el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años y embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

También existen programas provinciales y municipales que pueden complementar los ingresos según la jurisdicción.

Cómo recuperar el 20% retenido de la AUH

Todos los meses ANSES retiene el 20% de la asignación.

Ese dinero no se pierde. Puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita:

  • Controles de salud.
  • Vacunación obligatoria.
  • Escolaridad de los menores.

Una vez realizado el trámite, el organismo liquida el monto acumulado correspondiente a las retenciones efectuadas durante el año.

Cuándo cobra la AUH en junio

El calendario de pagos de junio quedó organizado según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Con los nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar, junio vuelve a posicionarse como un mes clave para millones de familias que dependen de la asistencia social para afrontar los gastos cotidianos.

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