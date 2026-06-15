Conmoción por lo que descubrieron sobre el helicóptero en el que murió Gaspi

De acuerdo con esos registros, la aeronave no contaba con autorización para realizar transporte comercial de pasajeros. Además, una denuncia presentada ante las autoridades advertía sobre presuntas irregularidades vinculadas al mantenimiento y a los registros de vuelo.

Las actuaciones también apuntaban a una posible actividad de transporte aéreo irregular desde el aeropuerto de Jacarepaguá, uno de los principales puntos de operación de helicópteros en Río de Janeiro.

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Gaspi viajaba junto a otras cuatro personas en la aeronave siniestrada. Entre las víctimas se encontraban el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, el director audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

La sexta víctima fatal fue Charles Marsillac, piloto del otro helicóptero involucrado en la colisión.

Mientras los peritos trabajan para determinar qué provocó el choque entre ambas aeronaves, el descubrimiento de estas denuncias previas abrió un nuevo capítulo en la investigación y generó fuertes cuestionamientos sobre los controles que existían alrededor de la operación del helicóptero.

Por estas horas, las autoridades brasileñas buscan establecer si las presuntas irregularidades detectadas tuvieron algún tipo de relación con el accidente o si se trata de cuestiones independientes.

Lo cierto es que la aparición de estos antecedentes provocó estupor y multiplicó las preguntas alrededor de una tragedia que ya había conmocionado al mundo digital, especialmente en Argentina, donde Gaspi contaba con una enorme comunidad de seguidores.

A medida que avancen las pericias y se conozcan nuevos informes técnicos, se espera que las autoridades puedan reconstruir con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al fatal accidente que terminó con la vida del creador de contenido argentino.