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La última foto de Gaspi antes de morir: el encuentro con una fanática en Río de Janeiro

Tras conocerse la muerte del youtuber argentino en el accidente aéreo ocurrido en Brasil, una imagen tomada horas antes comenzó a circular en las redes sociales y conmovió a sus seguidores.

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La última foto de Gaspi antes de morir: el encuentro con una fanática en Río de Janeiro que se volvió viral

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La fotografía fue compartida por una fanática que se lo cruzó casualmente en las calles de la ciudad carioca y decidió inmortalizar el momento. “Vine a Brasil y me encontré con Gaspi”, escribió la usuaria de X @EmetSuki junto a las imágenes.

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Según se puede ver en las fotos, el encuentro se produjo sobre la Avenida Atlántica, frente al emblemático hotel Copacabana Palace, uno de los puntos más reconocidos de Copacabana.

Cómo estaba vestido Gaspi en una de sus últimas imágenes

En la foto, el creador de contenidos aparece sonriente y con un look muy diferente al que solía utilizar en sus videos.

Gaspi llevaba una remera con una histórica imagen de Diego Maradona junto a Liam y Noel Gallagher, tomada en 1998 durante la visita de Oasis a la Argentina para sus shows en el Luna Park. Sobre la camiseta vestía una camisa a rayas y lucía un estilo informal, lejos del clásico traje con corbata roja que se convirtió en una de sus marcas registradas.

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Tras la confirmación de su muerte, la publicación se multiplicó rápidamente y miles de usuarios comenzaron a dejar mensajes de despedida.

“Encima mirá la remera que tenía. Maradoniano y gallaghereano. Abrazo al cielo, Gaspi querido”, escribió uno de sus seguidores.

La despedida de Coscu y Mario Pergolini

La muerte del influencer generó una profunda conmoción entre colegas, streamers y figuras del mundo del entretenimiento.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Coscu, quien recordó una de las últimas conversaciones que mantuvieron. “Descansá en paz, Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote”, escribió en X.

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Luego agregó: “La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

Por su parte, Mario Pergolini también expresó su dolor por la pérdida del creador de contenidos. “Un gran talento y un buen pibe”, escribió el conductor y fundador de Vorterix a través de una historia de Instagram.

El último proyecto de Gaspi

Su última creación fue “Gaspi visita tu hogar”, una serie realizada junto al canal de streaming Blender.

Iván Liska, director creativo del medio, recordó al youtuber como alguien que siempre apostaba por caminos diferentes. “Tenía la valentía de hacer algo distinto, un acto de rebeldía”, expresó al despedirlo.

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