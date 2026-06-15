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Una Selección echó a su director técnico en mundial tras sufrir una goleada histórica

Una selección tomó la determinación de destituir a su entrenador pocas horas después de la dura derrota por 5-1 en el debut del Mundial 2026. Las consecuencias del primer cimbronazo del certamen.

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Una Selección echó a su director técnico en mundial tras sufrir una goleada histórica

La Copa del Mundo 2026 entregó su primer gran cimbronazo en los bancos de suplentes. La federación tunecina decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Mundial, un resultado que dejó al combinado africano profundamente golpeado en el arranque del Grupo F. De esta manera, el estratega franco-tunecino se convirtió en el primer entrenador en perder su cargo durante el transcurso de la competencia, en una drástica determinación institucional que fue comunicada apenas unas pocas horas después de finalizado el encuentro.

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El breve ciclo del director técnico al frente del seleccionado nacional concluyó de forma abrupta debido a los flojos rendimientos recientes. En total, Lamouchi acumuló tan solo cinco partidos dirigidos al frente del equipo, con un saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas. La contundencia del marcador adverso en el estreno mundialista aceleró los plazos de la dirigencia africana, que optó por cortar el proceso de raíz para intentar generar una reacción anímica de cara a los compromisos venideros de la fase de zonas.

Cómo fue la goleada de Suecia sobre Túnez en el Mundial 2026

El desarrollo del partido inaugural del grupo evidenció una enorme disparidad futbolística sobre el campo de juego. El conjunto sueco fue ampliamente superior desde el inicio y construyó una goleada contundente con tantos de Yasin Ayari, quien convirtió por duplicado, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. Por su parte, el combinado africano solo pudo reaccionar de manera aislada y logró descontar antes del entretiempo a través de Omar Rekik, una anotación que finalmente sirvió de muy poco ante el vendaval ofensivo del rival.

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F tras el debut

Con la finalización de los primeros encuentros de la zona, el panorama de la clasificación se acomodó en favor del seleccionado de la UEFA. Suecia quedó como único líder de la zona con 3 puntos, aprovechando además el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro del grupo, el cual se disputó en el estado de Texas. Con este escenario, el equipo europeo dio una de las actuaciones más sólidas en lo que va del certamen y se perfila como uno de los candidatos firmes a avanzar a los 16avos de final.

Cuándo vuelve a jugar Túnez y cuál es su próximo rival en el Mundial

A raíz de la destitución de Sabri Lamouchi, el seleccionado africano deberá reorganizarse de manera urgente y contra reloj para afrontar su futuro inmediato. Túnez se enfrentará a Japón en la segunda fecha del Grupo F, con la estricta obligación de sumar puntos para seguir con chances matemáticas de clasificación. Por el otro lado de la jornada, Suecia tendrá una prueba de mayor exigencia cuando choque frente a Países Bajos, en un duelo directo que puede empezar a definir el liderazgo definitivo de la zona de cara a la ronda de eliminación directa.

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