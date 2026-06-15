Una Selección echó a su director técnico en mundial tras sufrir una goleada histórica

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F tras el debut

Con la finalización de los primeros encuentros de la zona, el panorama de la clasificación se acomodó en favor del seleccionado de la UEFA. Suecia quedó como único líder de la zona con 3 puntos, aprovechando además el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro del grupo, el cual se disputó en el estado de Texas. Con este escenario, el equipo europeo dio una de las actuaciones más sólidas en lo que va del certamen y se perfila como uno de los candidatos firmes a avanzar a los 16avos de final.