Una Selección echó a su director técnico en mundial tras sufrir una goleada histórica

La Copa del Mundo 2026 entregó su primer gran cimbronazo en los bancos de suplentes. La federación tunecina decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Mundial, un resultado que dejó al combinado africano profundamente golpeado en el arranque del Grupo F. De esta manera, el estratega franco-tunecino se convirtió en el primer entrenador en perder su cargo durante el transcurso de la competencia, en una drástica determinación institucional que fue comunicada apenas unas pocas horas después de finalizado el encuentro.