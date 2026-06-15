Estupor: encontraron los restos de una joven desparecida en la casa de un futbolista

La noticia golpeó de lleno a su familia, que nunca dejó de buscar respuestas. La joven había salido de su casa en Baní el 2 de septiembre de 2021. Según relató su madre, Paula Guzmán, mantenían contacto permanente y solían hablar incluso por videollamada.

Sin embargo, algo llamó la atención durante la última conversación: "Mami, ya me vienen a buscar", le dijo Carli antes de cortar la comunicación. Fue la última vez que escuchó su voz.

Según recordó su madre, la joven iba a encontrarse con tres extranjeros con quienes ya mantenía relación desde hacía tiempo y que incluso habían visitado su casa en otras oportunidades.

Después de esa llamada, el silencio fue absoluto. Los días pasaron, las comunicaciones desaparecieron y la familia decidió denunciar la desaparición.

Durante años, investigadores realizaron búsquedas, inspecciones e interrogatorios en distintos puntos de Sosúa. Entre los lugares revisados figuraba precisamente la villa donde finalmente aparecieron los restos.

Pero entonces no encontraron ninguna evidencia. El caso permaneció estancado hasta que el inesperado hallazgo del jardinero reactivó toda la investigación.

Uno de los elementos que más llamó la atención es que la propiedad donde aparecieron los restos estuvo vinculada en el pasado al exjugador de fútbol americano Mike Pennel. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna acusación en su contra ni indicios que lo relacionen con la desaparición de la joven.

Mientras tanto, el Ministerio Público confirmó que abrió una nueva investigación para determinar qué ocurrió con Carli y quiénes son los responsables de su muerte.

Por ahora, no hay personas detenidas. La madre de la joven asegura que no piensa detenerse hasta conocer la verdad.

"Ahora tengo más fuerzas para seguir luchando por justicia", expresó tras conocerse la identificación de los restos.

El caso también tiene una dimensión profundamente humana. Cuando desapareció, Carli dejó una hija pequeña que hoy tiene 8 años y que creció sin saber qué había ocurrido con su madre.

La historia que comenzó con una llamada telefónica terminó con un hallazgo que conmociona a todo un país. Y aunque la familia finalmente obtuvo una respuesta sobre el destino de Carli, todavía queda la pregunta más importante por resolver: quién la mató y por qué.