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Estupor: encontraron los restos de una joven desparecida en la casa de un futbolista

Horror: hallaron el cuerpo de una joven desaparecida en la lujosa propiedad de un futbolista. Enterate.

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Estupor: encontraron los restos de una joven desparecida en la casa de un futbolista

Lo que comenzó como una desaparición misteriosa terminó convirtiéndose en uno de los casos más estremecedores de los últimos años en República Dominicana. Carli Franchesca Guzmán, una joven de apenas 22 años y madre de una niña pequeña, desapareció en septiembre de 2021 después de viajar a Sosúa para encontrarse con amigos. Durante años, su familia vivió entre la incertidumbre y la esperanza. Pero el desenlace fue devastador.

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Cinco años después, las autoridades confirmaron que los restos humanos hallados en una exclusiva villa de Sosúa pertenecían a la joven.

El hallazgo ocurrió en enero de 2026, cuando un jardinero realizaba trabajos en el terreno y encontró osamentas enterradas. Lo que parecía un descubrimiento aislado terminó revelando una verdad desgarradora.

Las pericias realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses permitieron confirmar mediante ADN que los restos correspondían a Carli.

La noticia golpeó de lleno a su familia, que nunca dejó de buscar respuestas. La joven había salido de su casa en Baní el 2 de septiembre de 2021. Según relató su madre, Paula Guzmán, mantenían contacto permanente y solían hablar incluso por videollamada.

Sin embargo, algo llamó la atención durante la última conversación: "Mami, ya me vienen a buscar", le dijo Carli antes de cortar la comunicación. Fue la última vez que escuchó su voz.

Según recordó su madre, la joven iba a encontrarse con tres extranjeros con quienes ya mantenía relación desde hacía tiempo y que incluso habían visitado su casa en otras oportunidades.

Después de esa llamada, el silencio fue absoluto. Los días pasaron, las comunicaciones desaparecieron y la familia decidió denunciar la desaparición.

Durante años, investigadores realizaron búsquedas, inspecciones e interrogatorios en distintos puntos de Sosúa. Entre los lugares revisados figuraba precisamente la villa donde finalmente aparecieron los restos.

Pero entonces no encontraron ninguna evidencia. El caso permaneció estancado hasta que el inesperado hallazgo del jardinero reactivó toda la investigación.

Uno de los elementos que más llamó la atención es que la propiedad donde aparecieron los restos estuvo vinculada en el pasado al exjugador de fútbol americano Mike Pennel. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna acusación en su contra ni indicios que lo relacionen con la desaparición de la joven.

Mientras tanto, el Ministerio Público confirmó que abrió una nueva investigación para determinar qué ocurrió con Carli y quiénes son los responsables de su muerte.

Por ahora, no hay personas detenidas. La madre de la joven asegura que no piensa detenerse hasta conocer la verdad.

"Ahora tengo más fuerzas para seguir luchando por justicia", expresó tras conocerse la identificación de los restos.

El caso también tiene una dimensión profundamente humana. Cuando desapareció, Carli dejó una hija pequeña que hoy tiene 8 años y que creció sin saber qué había ocurrido con su madre.

La historia que comenzó con una llamada telefónica terminó con un hallazgo que conmociona a todo un país. Y aunque la familia finalmente obtuvo una respuesta sobre el destino de Carli, todavía queda la pregunta más importante por resolver: quién la mató y por qué.

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