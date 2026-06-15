Aparecieron las últimas fotos y videos de Gaspi con una fan antes del fatal accidente aéreo en el que murió

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De acuerdo con las imágenes difundidas, el encuentro tuvo lugar sobre la Avenida Atlántica, una de las arterias más reconocidas de Río de Janeiro que bordea la costa de Copacabana. Más precisamente, las fotografías fueron tomadas frente al emblemático hotel Copacabana Palace.

En las postales se observa a Gaspi sonriendo mientras participaba de una transmisión en vivo. Para esa ocasión lucía una vestimenta informal muy distinta a la que solía mostrar en sus producciones audiovisuales. Llevaba una remera estampada con una imagen de Diego Maradona junto a Liam Gallagher y Noel Gallagher, correspondiente a una histórica visita de Oasis a la Argentina en 1998, además de una camisa a rayas por encima.

Su apariencia contrastaba con el clásico look que lo caracterizaba en sus videos, donde generalmente aparecía vestido con traje y su tradicional corbata roja.

Gaspi y un fan horas antes de su muerte1

Tras la confirmación oficial de que Gaspi se encontraba entre las víctimas fatales del choque de helicópteros, la publicación comenzó a multiplicarse rápidamente y alcanzó una enorme repercusión. Miles de usuarios compartieron el posteo y aprovecharon para recordarlo con mensajes cargados de emoción.

Entre los comentarios más destacados apareció uno que resumió el sentimiento de muchos seguidores: "Encima mirá la remera que tenía. Maradoniano y gallaghereano. Abrazo al cielo, Gaspi querido".

La partida del influencer generó un profundo impacto entre sus fanáticos, colegas y personas que compartieron proyectos con él, quienes lo despidieron con afecto y destacaron el cariño que supo cosechar a lo largo de su carrera.

Gaspi y una fan horas antes de morir

Quién era Gaspi, el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente de helicópteros en Río de Janeiro

La repentina muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, conmocionó por completo al universo de las redes sociales. El influencer argentino de 23 años perdió la vida este domingo en el accidente aéreo que involucró a dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

A lo largo de los últimos años, Gaspi se había consolidado como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital argentino. Su contenido, marcado por un tono informal, provocador y espontáneo, logró captar la atención de millones de usuarios y construir una comunidad de seguidores que acompañaba cada uno de sus proyectos.

Uno de los sellos distintivos de su trabajo eran las entrevistas callejeras que realizaba con una cámara y un micrófono improvisado. En esos encuentros sorprendía a los transeúntes con preguntas inesperadas, situaciones incómodas y ocurrencias que rápidamente se convertían en tendencia en distintas plataformas.

El estilo que lo llevó a la popularidad también estuvo acompañado por algunas polémicas. En más de una ocasión, ciertos videos fueron eliminados de YouTube debido a escenas o contenidos que generaban controversia entre los usuarios y las propias normas de la plataforma.

Gaspi

Su crecimiento alcanzó una nueva dimensión entre 2024 y 2025, cuando formó parte de La Velada del Año V, el exitoso espectáculo impulsado por Ibai Llanos. Allí compartió protagonismo con destacados streamers y creadores de contenido del ámbito hispanohablante, ampliando aún más su alcance internacional.

Gracias a ese ascenso sostenido, se había transformado en uno de los referentes argentinos con mayor llegada entre las nuevas generaciones. Sus publicaciones acumulaban millones de visualizaciones y despertaban una fuerte repercusión dentro y fuera del país.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Seguidores, colegas y figuras del ambiente digital expresaron su dolor por la partida de uno de los creadores de contenido más populares y seguidos de los últimos tiempos.