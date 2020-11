Julieta Prandi contó si le gustaría formar una familia con Emanuel Ortega: "Cuando uno está en pareja..."

Julieta Prandi Emanuel Ortega

Julieta Prandi blanqueó su romance con Emanuel Ortega hace poco más de un mes.

La modelo y conductora encontró nuevamente el amor tras la conflictiva separación de Claudio Contardi, padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco, con quien mantiene diferencias en la Justicia.

Prandi contó cómo nació el amor con el cantante en charla con "Implacables", El Nueve, y hasta se animó a contar si tendría familia con su actual novio.

Julieta Prandi

"Nos conocimos a través de las redes, pero después fluyó todo y hablamos por teléfono, mucho. Estoy muy bien. Muy linda pareja. El es un amor, re tranquilo... Perfil bajo”, contó.

Y no le cerró la puerta a la posibilidad de ser madre con Emanuel, aunque aclaró que aún no está en los planes.

“Cuando uno está en pareja no descarta nada. ¿Ser madre nuevamente? No me lo planteé", indicó.

Hace unas semanas, ella confirmaba la relación en su visita a "Polémica en el bar", América. "Sí, estoy con Emanuel. Estoy muy bien, estable", precisó.