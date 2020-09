Karina, La Princesita: "Siento que con 34 ya no me voy a casar"

Karina La Princesita

Tras algunas relaciones públicas con El Polaco y el Kun Agüero, Karina, La Princesita, se muestra escéptica ante la posibilidad de casarse algún día.

“¿Estás buscando marido?¿Cómo es eso que vi en las redes?” preguntó Ángel de Brito antes que la jurado pudiera dar su devolución anoche en la gala de "Cantando 2020".

“Cuando vi que todas mis amigas han tenido marido y yo no dije ‘¿Será que tendré marido alguna vez? No se’ (…) ya con 34 creo que no me va a pasar, no porque sea tarde", confesó la Princesita.

"Realmente no sueño con eso creo que no me va a pasar, soy muy negativa, quiero una propuesta tipo arrodillado", añadió la jurado.

Por su parte, Oscar Mediavilla se mostró solidario con su compañera: “Hay varias personas que me hicieron comentarios y puedo acercar algo también".