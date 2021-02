El llanto de María Fernanda Callejón al recordar su infancia y su vínculo con el circo

Callejón

María Fernanda Callejón se quebró este viernes al recordar su infancia y su vínculo con el circo en "Corte y confección famosos", El Trece.

“Perdón, me trae mucha nostalgia el circo (con la voz quebrada). En Carlos Paz, siempre estaba rodeada de circos cuando era pequeña y desde mi casa se escuchaban los rugidos del tigre. Trabajé después en un par de circos donde trabaja mi hermana", comenzó su relato.

"Y también, hace una semana, vi con mi hija Giovanna una historia, y creo que me voy a inspirar en ella (no puede hablar)… perdón, amo los animales”, terminó diciendo entre lágrimas.

Y siguió con su relato: “Hace poco vi una película que se llama ‘El único y gran Iván’, y me voy a inspirar en ese presentador austero, lo voy a llevar a la pasarela, por supuesto, pero es el fin del circo sin animales. Amo los animales, y creo que un poco me pasaba, mientras miraba la película eso que yo pensaba de chica, que si bien tenía miedo que el tigre se escapara porque al otro día le pedía a mi papá que me llevara a verlo, me pasó que mi hija me decía ‘Mamá, Iván quiere ser libre’, así que me voy a inspirar en ese presentador”.

Y la actriz explicó: “Sí, y aparte porque se hizo en los últimos años a través de distintas agrupaciones y fundaciones, para terminar con todo tipo de maltrato animal. No solamente en los circos, en los zoológicos, en la tracción a sangre y en las carreras de perros. Por eso me pareció muy importante lo que dijo Fernanda, porque tenemos que enseñar a los chicos a criar a los animales con empatía, amor, ternura, cuidado, porque eso nos hace ser adultos más sanos y sin violencia”.