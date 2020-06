Lucía Portal: "Raúl está en una clínica de rehabilitación porque tuvo tres ACV"

Raúl Portal

En las últimas horas se habló de la internación en el Sanatorio Los Arcos de Palermo del queridísimo conductor Raúl Portal, con un cuadro de neumonía.

También se contó que habían descartado un cuadro de Covid y que el animador aún seguía internado en el lugar.

"Hace unos días y por un cuadro de fiebre y neumonía bilateral internaron a Raúl Portal en Los Arcos. Ante los síntomas le practicaron el test de COVID 19 y dio negativo. Se recupera en el lugar donde está hace muchos meses casi sin recibir visitas", señaló el periodista Lío Pecoraro.

Raúl Portal

Primiciasya.com pudo tomar contacto con Lucía Portal, esposa de Raúl, quien confirmó la noticia pero quien agregó que ya fue dado de alta y que continúa con su rehabilitación por los tres ACV que tuvo.

"Raúl no está en Los Arcos, estuvo ahí con una neumonía y una infección. Por prevención le hicieron el hisopado, lo tuvieron cuatro días aislado, hasta que llegaron los resultados. No tiene Covid y después lo mandaron a la suit hasta que se curó", le contó Lucía a este medio.

Y añadió: "Y está en una clínica donde está hace rato porque tuvo ACV. Tuvo tres ACV. Es una clínica de rehabilitación. Ahí está para recuperarse".

Lucía recién pudo verlo 15 minutos hace pocos días y tuvo que entrar con una ropa especial que ella misma destruyó luego de la visita.

"Ahora no lo podemos visitar por el tema del Covid pero el otro día me dejaron ir 15 minutos y nos dieron una ropa especial donde se me veían solamente los ojos y las manos y después tuvimos que romperla y tirarla. Ya está re curado de la neumonía, si no, no hubiese salido de Los Arcos", finalizó agradecida la charla con este medio.