Lizy Tagliani venció al coronavirus

A través de una entrevista con Rodolfo Barili y Cristina Pérez en el noticiero de Telefé, Lizy Tagliani confirmó que su segundo test de coronavirus dio negativo. Entre lágrimas y emocionada, la conductora contó las novedades.

”Una alegría muy grande y ahora me dijo la doctora que voy a hacerme un análisis de sangre la semana que viene para ver si generé los anticuerpos”, contó. ”Mientras tanto sigo acá en mi casa hasta que esté bien la certeza”, agregó.

Durante la entrevista, quien ingresó a compartir su opinión sobre el protocolo y el caso fue el Dr. López Rosetti. ”Terminó el tema”, indicó el doctor haciendo referencia a que oficialmente Lizy Tagliani ya está curada de coronavirus.

”Nunca tuve fiebre, agotamiento, ni me faltó el olfato ni el gusto. No se si lo puedo decir correctamente pero los análisis eran muy poquita la carga viral”, señaló Lizy. ”Es probable que le hayan hecho mediciones. La mayoría de las personas no tienen síntomas”, confirmó López Rosetti.

”Es muy emocionante. Una angustia tremenda al principio porque no sabía que era lo que estaba pasando, me sentí muy shockeada. Tuve un apoyo tan grande de la gente y mucho amor que me hizo calmar un poco”, contó la conductora.

”No se puede hacer la ruta cómo se hace en otros casos, no se puede decir dónde empezó. Debe existir el minuto cero pero no podemos identificarlo nosotros. Mi novio se está enterando por tele porque ni bien me llamó la doctora me dijeron de salir en el noticiero y dije: ¡obvio!”, contó, contenta, Lizy.