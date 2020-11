Luis Ventura, emocionado por la muerte de Diego Maradona: "Creo que se entregó, el rebelde bajó la guardia"

Luis Ventura

Luis Ventura se emocionó al aire el jueves al hablar de la muerte de Diego Maradona y encontrar puntos de comparación con la muerte de su padre.

"Creo que se entregó, el rebelde bajó la guardia", indicó el periodista, quien luego se mostró movilizado.

"Yo lo he aclarado las cosas con él personalmente, a mí no me lo contó nadie, me lo dije él, fueron reuniones de una hora y pico", indicó Luis en "Informados de todo", América.

"Recibí los espíritus de lo que él pensaba. Que no me vengan con el cuento, el hecho de decirlo me pone en contra de mucha gente. Diego me llamaba a mí", aclaró.

Y dejó en claro: "Yo no soy el malo, soy un periodista que ha transmitido fielmente lo que ha pasado en la vida de Maradona como nadie".

"A mi me amenazaron de muerte y me decían que iba a terminar en una zanja", finalizó.