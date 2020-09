Marcela la “brujita de Quilmes” que le curó a Carmen Barbieri de la culebrilla: “Ahora le quedó una parálisis facial”

Carmen Barbieri

“No soy la maga”, comenzó aclarando Marcela que ayudó en tiempo récord a curarse a Carmen Barbieri de la terrible culebrilla que le agarró en la cara y que la dejó, según mostró la propia actriz, casi con el rostro deformado.

“Carmen tiene una parálisis facial como consecuencia de lo que le sucedió. Pero esto es algo normal. Yo se lo curé en 9 días a la distancia, pero el último tuvo que venir a verme si o si”, contó sobre el proceso.

“A los tres días (el virus) se desparrama y se va muriendo pero quedan secuelas y puede agarrarlo los ojos, en las mamas hasta incluso se puede llegar a perder un cuartito de piel productor de una infección”, explicó Marcela que contó que tiene este don de curar desde los 11 años de edad.

“Aprendí desde que soy muy chiquita, nunca nadie me enseñó”, reveló la mujer de perfil bajo pero muy conocida entre las famosas, incluso contó que fue a través de Mónica Farro de la forma que llegó a Carmen.

“Mónica es amiga mia. Ella le dijo a Carmen y la empecé a curar”, dijo la mujer que se llama así misma “La brujita de Quilmes”, por la localidad donde vive.

Sobre los motivos de la enfermedad del herpes zóster, que irritó y llenó de ampollas la cara de la mamá de Federico Bal, Marcela explicó que seguramente se debió a una suma de estrés y preocupaciones.

Lo más llamativo del caso es que Marcela no vive de esto ni cobra dinero, si no lo hace como respuesta a su don natural con el que asegura que nació. “No cobro, el que cobra esto es porque no lo cura. Si me quieren traer ropa usada, para regalar, darle a la gente eso sí lo acepto”, contó y agregó: “Jamás se cobra, si pagas te vuelve a salir porque el que lo hace no lo está haciendo de corazón, lo estás haciendo por dinero”.

“Esta es mi vocación, amo lo que hago, tiro las cartas españolas de chica, a mi nadie me enseñó”, concluyó y contó que fue muy feliz de atender y recibir a la participante del "Cantando 2020", El Trece, en su casa ya que la admiraba mucho.

