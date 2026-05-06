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La cruel confesión de una conductora: "Tuve que interrumpir un embarazo porque podía morir"

Una reconocida conductora abrió su corazón y recordó un embarazo truncado a los 39 años.

6 may 2026, 19:16
carmen barbieri, veronica lozano, karina mazzocco y viviana canosa
carmen barbieri, veronica lozano, karina mazzocco y viviana canosa

En una entrevista con Pampita para Infobae, Carmen Barbieri abrió su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles que atravesó en su vida personal. La conductora relató una experiencia que marcó su historia y que hasta hace poco tiempo había mantenido en silencio.

"Cuando Fede tenía 5 años, quedé embarazada otra vez de Santiago Bal. Yo tenía 39 años y en el segundo mes, la presión me subió a 18. El médico me dijo que no iba a llega ni al quinto mes y me dijo: 'Te doy un consejo, no te arriesgues. No solamente podés perder el bebé, podés perder la vida'. Durísimo", reveló con crudeza.

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La capocómica confesó que aquel episodio le dejó una herida profunda: "Fue horrible para mí, me hubiera encantado tener otro hijo y me costó mucho incluso contarlo, a Fede se lo dije hace muy poco".

Por último, destacó cómo cambió la percepción de la maternidad con el paso del tiempo: "Yo además estaba grande para esa época porque tenía 39 años. Hoy es otra cosa, esa edad está bárbara. Incluso hasta los cuarenta y pico podés tener un hijo".

carmen barbieri

Qué dijo Carmen Barbieri del embarazo de Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal

A pocos días de que Sofía Aldrey compartiera en sus redes la noticia de su embarazo, Carmen Barbieri decidió hablar públicamente sobre el presente de la exnovia de su hijo Fede Bal. La conductora no solo se refirió al feliz momento que atraviesa la marplatense, sino que también dejó entrever cómo vive la posibilidad de convertirse en abuela.

Aldrey espera su primer hijo junto a Nacho Vivas, con quien mantiene una relación desde mediados de 2024. El empresario, exdirectivo de C5N, estuvo vinculado anteriormente a Estefi Berardi, una de las mujeres que habría estado involucrada en el escándalo del “lavarropas gate” en febrero de 2023, cuando se habló de infidelidades de Fede. En ese marco, Carmen fue consultada por Puro Show (El Trece) y respondió sin rodeos sobre el embarazo de Sofía: “Me dio mucha alegría”, expresó con una sonrisa.

El notero le recordó a Barbieri que en algún momento había señalado a Aldrey como la candidata ideal para ser madre de los hijos de Fede Bal. Ante esa observación, la capocómica se mostró sincera: “Las candidatas eran todas buenas mientras estaban enamorados. Yo no soy quien para opinar. Y además, en cuanto a Fede con el tema de los nietos… que la vida fluya”, dijo, evitando profundizar en cuestiones privadas. Luego agregó: “A Sofía la conozco de chiquita, yo soy amiga del abuelo, don Aldrey, lo quiero mucho. Una familia hermosa y ella debe estar muy feliz. Estoy muy contenta”.

Cuando la conversación giró hacia sus deseos de convertirse en abuela, Carmen fue clara y directa: “Claro que me gustaría, pero no soy de esas pesadas de ‘¿para cuándo el nieto?’. Si viene, viene”.

Finalmente, al ser consultada sobre si cree que Fede sería un buen padre, Barbieri reveló una faceta poco conocida de su hijo, hoy en pareja con Evelyn Botto: “Me lo imagino padre porque ama a los chicos. Estaba con el bebé de Sofía Pachano, que lo conocía recién, y se puso a llorar de la emoción. Va a ser un buen padre, ojalá sea papá y, si no, está bien”.

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