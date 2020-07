Marcela Tauro dio detalles de su reencuentro con Luis Ventura: "Trabajar con él es..."

Luis Ventura y Marcela Tauro

Tras su salida del panel de "Intrusos", donde trabajó durante 17 años, la periodista Marcela Tauro se sumó esta semana al programa "Fantino a la tarde".

"El grupo por sobre todo, si tenés un buen grupo los resultados llegan, estoy muy feliz de recibir a Marcela Tauro", dijo Alejandro Fantino al darle la bienvenida a Tauro.

Y todos esperaban ver cómo sería su reencuentro con Luis Ventura ya que los panelistas terminaron enemistados tras la también controvertida salida del periodista del ciclo de Jorge Rial.

Marcela Tauro

Al ser consultada por el momento en que Ventura prefirió no saludarla al aire y pidió “laburar”, Marcela indicó: “No lo tomé como un desaire. Lo conozco. Es muy cómodo trabajar con él, no me la hizo difícil, dijo ‘no hagamos una novela’”.

Luego, sobre sus sensaciones al volver a verse con Luis, Tauro le dijo a Ángel de Brito en su programa en CNN Radio:“Sabe trabajar y lo vi cómodo. Algún día pasará y sino seguiremos trabajando así. Yo no estoy peleada, ni enojada. Hay que preguntarle a él qué pasó”.