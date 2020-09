Mariano Obarrio cruzó a Pablo Duggan por el video del ex diputado Ameri: "No te hagas el piola"

Mariano Obarrio Pablo Duggan

El escandaloso video del ahora ex diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri besando los pechos de su novia en plena sesión virtual sigue generando polémica.

En las últimas horas, Mariano Obarrio, periodista de A24, cruzó a Pablo Duggan, conductor de C5N, quien había comentado con una pregunta irónica un tuit del especialista en política sobre este tema.

"Lo único que falta es que llevemos la discusión de Ameri a si le andaba o no la señal de Internet. El diputado tiene la obligación de estar pendiente de la sesión porque es su carga pública para la que se le paga. Si no tenía señal tenía que recuperarla y no chuparle las tetas a su novia", indicó Obarrio indignado por el accionar del ahora ex funcionario.

A lo que Duggan preguntó: "¿Es pecado Mariano?". Al ver esto, Mariano le contestó certero: "Es un pelotudo irresponsable, Duggan. No te hagas el piola".

Antes, Inés Estévez había lanzado un polémico tuit sobre el tema Ameri.