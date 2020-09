Quién es Celeste Burgos, la joven novia del diputado Ameri que aparece en la escandalosa sesión

Juan Emilio Ameri

Juan Emilio Ameri renunció a su cargo de diputado del Frente de Todos tras la escandalosa sesión virtual donde se lo vio besando los pechos de su mujer.

Las imágenes que circularon en la tarde del jueves y se volvieron virales generaron mucho repudio en la sociedad y también en el plano político.

Ahora muchos se preguntaron en las redes quién es Celeste Burgos, la novia y asesora de Ameri, que aparece en el video en cuestión.

En los últimas horas comenzaron a circular en las redes sociales algunas fotos de la mujer del video, la novia de Ameri, que se llama Celeste Burgos.

En las plataformas digitales, varios usuarios sostuvieron que la joven también se desempeñaría como asesora del diputado.

Ameri escribió una misiva el mismo jueves por la noche poniendo a disposición su cargo: "Ante el hecho de publico conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión remota del 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó", explicó.

Y agregó: "Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie".