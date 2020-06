Martín Baclini salió a un bar, sin tapabocas y despertó la polémica por romper la cuarentena

Baclini

Martín Baclini pasó una parte de la cuarentena en Buenos Aires, pero luego se fue a Rosario, su ciudad natal y donde tiene su negocio. Allí continúo con el aislamiento obligatorio con un perfil bajo, hasta ahora.

El ex de Cinthia Fernández decidió salir al bar de un amigo y compartió algunas historias en su Instagram donde tiene 332 mil seguidores. Las críticas no tardaron en llegar por romper el aislamiento para prevenir la propagación de Covid–19.

“Bueno, acá estamos con Nachito, mi gran amigo, mi gran hermano de la infancia”, dijo Baclini en el video sin barbijo y sin distanciamiento social.

“No me caguen a pedos porque acá está todo permitido, ¿eh? No me vuelvan loco”, sumó ante los comentarios haciendo un paneo de la barra del bar donde estaba.

Desde principio del mes, el intendente Pablo Javkin de Rosario, dio el permiso de realizar actividades deportivas al aire libre y de concretar reuniones familiares de hasta 10 personas.

Luego de varios días sin caso, el gobernador Omar Perotti autorizó la apertura de bares siguiendo un estricto protocolo.