Mica Viciconte aclaró cómo está su relación con Laurita Fernández: "No me amigué"

Mica Viciconte y Laurita Fernández

La relación entre Laurita Fernández y Mica Viciconte comenzó en "Combate", donde desde un primer momento no se llevaron bien.

El momento de mayor tensión se vivió hace dos años, cuando Mica era participante del "Bailando", y Laurita, jurado.

Ahora, tras el reencuentro en el "Cantando 2020", en diálogo con Maite Peñoñori para "Los Ángeles de la Mañana", Mica aclaró que nunca se amigó con Laurita.

"No, no. No me amigué”, indicó la pareja de Fabián Cubero. Luego, se explayó: “Ninguna de las dos tampoco nos cruzamos en los pasillos y creo que las dos somos súper profesionales a la hora de trabajar"

"Yo sé el papel que le toca a ella como conductora y a mí de participante. Mientras haya ese respeto...”, cerró Viciconte.