El Negro Oro habló de su fuerte posteo sobre la soledad: "En ese momento estaba triste"

Negro Oro

Oscar González Oro contó cómo es su vida de pandemia instalado en Uruguay hace un tiempo y se refirió a su fuerte posteo sobre la soledad hace unos días.

"Fue un fotograma del día, me sentía triste, quizás a la media hora estaba escuchando una salsa", precisó el Negro en charla con "Fantino a la tarde", América.

Y agregó: "No es que todo el día estoy triste y solo. En ese momento sí la soledad me agobiaba y el silencio me jodía, pero después no".

"Después vienen otros fotogramas. Sí en ese momento estaba triste", siguió el conductor.

Sobre su vida en el país charrúa, aclaró: "Vivo en Punta del Este donde hay muy pocos casos de coronavirus, Montevideo sí se complicó un poco".

"Acá estoy muy seguro, soy paciente de riesgo, tengo tres bypass en el corazón, me agarra el coronavirus y partí, chau", finalizó.