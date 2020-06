Nicole Neumann habló del rol de los abogados en la cuarentena y los consideró "esenciales"

Nicole Neumann

Nicole Neumann habló de la actividad restringida a los abogados durante la cuarentena por el coronavirus y los consideró como "esenciales", algo que no ocurre en la actualidad del aislamiento en AMBA.

La modelo tomó la palabra en "Nosotros a la mañana", El Trece, y consideró al respecto: "Puede haber criaturas de 4 años que a la noche, por ejemplo, deciden volver con su mamá. ¿Qué haces? Tenés al chico 24 horas sufriendo a los gritos que quiere volver con su madre".

Y enfatizó: "Hay habilitados penalistas y de juzgados de familias para casos extremos. Después hay cosas normales que hay que resolver en la diaria y no pueden ser que los abogados no trabajen".

"Pueden presentar escritos en línea o por mail, no hace faltan que estén todos juntos en Tribunales, por ejemplo", siguió la rubia.

"No puede ser que hace seis meses estén parados. Me parece una locura, me parece bastante esenciales", finalizó.

