Nicole Neumann volvió a la televisión: "Ya estoy recuperada de coronavirus"

Nicole Neumann

A diez días de conocer que tenía coronavirus y luego de unos estresantes momentos donde no solo le tocó lidiar con la enfermedad, sino que también le hizo frente a las acusaciones que recibió por el trato a su empleada, el positivo de una una de sus hijas, la disputa mediática contra Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte y el cuestionamiento del gremio de los trabajadores domésticos, Nicole Neumann recibió el alta y este lunes volvió a televisión.

La modelo se reincorporó hoy a "Nosotros a la mañana" (El Trece) donde dio detalles de la enfermedad tras su recuperación y las de sus hijas.

Neumann aclaró que no fue asintomática, pero su caso fue "oligosintomático, que somos los que tenemos unos mínimos síntomas, que son como un resfrío".

"No pude permitirme sentirme mal porque tenía que atender a mis tres hijas, tenía que limpiar la casa, tenía que cocinarles", señaló la panelista.

Nicole reconoció una excepción: "Salvo esa vez que no podía más y les dije que las iba guiando para que me ayudaran a hacer una tarta. Llegaba la noche y quería llorar del agotamiento".

"Me iba a dormir a la noche y me controlaba con un saturómetro para ver el nivel de oxígeno en la sangre. Mis amigas del barrio me lo compraron y me lo acercaron", detalló Neumann.

La modelo respondió a la pregunta del Pollo Álvarez sobre la salud de sus hijas aclarando que "las nenas por suerte están bien. Era lo que más miedo tenía y gracias a Dios están bien".

