El comunicado de Daniela, la empleada de Nicole Neumann: "Basta, necesito trabajar"

Nicole Neumann

Daniela, la empleada que trabaja en la casa de Nicole Neumann, rompió el silencio a través de un comunicado que difundió la periodista Mercedes Ninci desde Instagram.

La mujer confirmó que trabajaba "en negro" en la casa de la rubia, pero a su vez indicó que Nicole siempre le cumplió en todo, tanto en los pagos los fines de semana como vacaciones como aguinaldo.

Además, aclaró que está haciendo todos los trámites de su documentación personal para estar en blanco.

“Conocí a Nicole por intermedio de una persona. Le pedí trabajo y comencé a trabajar en su casa, cama adentro, cuidando y atendiendo fundamentalmente a las chicas. Cuando el contador le pide mis documentos, le cuento a Nicole que soy paraguaya y que no tenía todavía residencia y tampoco DNI. Pero le pido por favor que no me deje sin trabajo. Empiezo los trámites, cansadores. Debía levantarme a las cuatro de la mañana para ir a Migraciones y hacer cola, esperar, me daban una nueva cita… Así hasta que iniciaron mi trámite, pero por el coronavirus se suspendió todo”, explicó la trabajadora.

Y contó día en el que comenzó a sentir los síntomas del coronavirus: “Una noche me dolió el estómago y no tuve olfato. Inmediatamente Nicole consiguió un turno en un laboratorio. Fui, me hisoparon y me dijeron que debía estar aislada. No volví a mi trabajo por seguridad y porque quería estar aislada, pero en mi casa. Así lo hice. Al día siguiente me confirmaron que había dado positivo y seguí aislada en mi casa. Todo lo que se dijo es mentira. Siempre hablé con Nicole”.

Daniela cerró el comunicado con elogios a la modelo y remarcó su necesidad de volver a trabajar.

“Yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor, basta, necesito trabajar. Agradezco a Nicole que no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo y que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos. Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta”, indicó.