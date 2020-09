Our Boys la polémica serie que remarcó el conflicto entre Israel y Palestina

our-boys-la-polemica-serie-que-remarco-el-conflicto-entre-israel-y-palestina

La serie policial Our Boys refleja los conflictos políticos que desataron la guerra de Gaza en 2014.

La miniserie de HBO Our Boys explora la complejidad de los conflictos entre Israel y Palestina. Su polémico estreno generó grandes elogios de medios extranjeros tales como CNN, Time, The New Yorker y The Wall Street Journal.

La producción Our Boys tuvo que hacer frente a un rechazo gubernamental: el gobierno derechista intentó boicotear el lanzamiento de esta serie. Esto se debe a que por parte de la política, no se tolera otra visión sobre el conflicto palestino-israelí que no sea la oficial. En septiembre del 2019, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, tildó la serie de antisemita y solicitó su cancelación al considerar la trama como un agravio al Estado judío. Además, la ministra de Cultura Miri Regev es conocida por rechazar cualquier producción audiovisual que cuestione la línea gubernamental.

A pesar de las dificultades, la serie logró estrenarse. Pero, mientras a nivel global era aplaudida, las cosas transitaron diferente en Israel y Palestina. En cada episodio de 50 minutos, Our Boys promete que el espectador no pueda despegarse ni un segundo de la historia.

La trama

Todo comenzó, cuando se llevó a la ficción la investigación del secuestro y asesinato de un adolescente palestino en julio de 2014. Al día siguiente del entierro, en Jerusalén, tres adolescentes, dos de 16 años y uno de 19 años, estudiantes de una Yeshiva (centro de estudios de la Torá y ultraortodoxos) son secuestrados durante 18 días. Cuando este suceso se hace público, la sociedad israelí se moviliza solicitando la liberación de los chicos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación locales, realizaron una cobertura total de lo que sucedía.

Con el correr de los días, el secuestro puso en alerta a los servicios de inteligencia y el estado se encontraba involucrado. Pese a las intervenciones, los tres cuerpos se encontraron sin vida, quemados y torturados a las afueras de Hebrón.

En este punto entra en juego Simón, un agente del Servicio de Inteligencia Interior. Él es el responsable de llevar a cabo las investigaciones para localizar a los asesinos de los jóvenes. Y, así, brindar justicia a su pueblo y familiares.

Conflictos sociales

Ambos sucesos desataron mucha violencia social y se cree que, la tensión tras el doble crimen, sería el desencadenante de la invasión israelí de Gaza y el conflicto bélico posterior.

Our Boys es un retrato que intenta reflejar la complejidad de la sociedad israelí. Estas personas se enfrentan entre judíos y árabes; y, a su vez la izquierda y la derecha. Los musulmanes, cristianos y judíos no logran coexistir. En este sentido se observa que las creencias ultra religiosas y ultraortodoxas no pueden convivir entre sí.

El fanatismo social religioso conlleva a las naciones a vivir en eterno conflicto. Además, la falta de límites geopolíticos desencadena continuos disturbios.

La fuerte presencia del terrorismo, las acciones palestinas y el deseo de venganza son algunos de los tópicos centrales que trata la serie. En este contexto, HBO se apropió de estos elementos y generó un contenido de mucho suspenso y acción.

Polémica

“Aunque es un poco vergonzoso, Netanyahu es lo mejor que le pudo pasar a la serie”, dijo recientemente Hagai Levi, uno de los tres cocreadores de la ficción al diario Haaretz. También reconoció que: “Es cierto; en la realidad hay ocupación y en la serie no”.

Otra de las principales polémicas, además del rechazo gubernamental, es el descontento con el contenido por parte de la izquierda ya que no se trataron temas como la represión o la discriminación considerados muy importantes.

Aproximadamente 120 familias enviaron cartas a la sede de HBO, quejándose el contenido de la serie. En los escritos, expresaron su malestar de que bajo su visión no se enfoquen de manera efusiva la muerte de los tres adolescentes judíos mientras que, la desaparición del Mohammed le otorgaron un espacio más protagónico. La productora, recibió durante el mismo plazo denuncias que luego fueron desestimadas.

Uno de los principales elementos que generaron controversia respecto a la posición adoptada por la productora es el uso del idioma. En la serie, no prevalece ninguna lengua por sobre otra. Se escucha tanto el hebreo como el árabe y de a momentos inglés. Esto refleja un respeto en la coexistencia de las culturas y que, desde la producción, se intentó no tomar ningún bando.

Our Boys

Esta serie se titula en español “Nuestros chicos” debido a que, en la actualidad son los jóvenes hijos de familias palestinas e israelíes quienes sufren las consecuencias por las luchas de sus antepasados. Hasta hoy, son ellos quienes pagan el precio por defender los ideales de sus padres.

Reparto

Shlomi Elkabetz (Simon), Johnny Arbid (Hussein Abu Khdeir), Adam Gabay (Avishay Elbaz), Ruba Blal (Suha Abu Khdeir) y Yaacov Cohen (Rabbi Shalom Ben-David).