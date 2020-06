La particular foto con la que Fede Bal recordó a su padre Santiago en su día

Fede Bal

Desde que murió Santiago Bal, a los 83 años el 9 de diciembre, las cosas cambiaron mucho para su hijo Federico. El actor tuvo una temporada de verano en Mar del Plata muy distinta, con un perfil más bajo de lo normal y además se puso de novio con Sofía Aldrey.

Antes de terminar la temporada el actor se hizo un estudio y descubrieron que padece cáncer de colon. Desde ese día el cuidado de su salud se volvió prioridad.

Fede se fue a vivir a un country en zona norte, a una casa que le regaló su madre Carmen Barbieri. Allí convive con su pareja, novia Sofía Aldrey y continúa realizando quimioterapia.

El actor se convirtió al vegetarianismo y dejó algunos hábitos como salir de noche, obligado entre otras cosas por la cuarentena obligatoria por coronavirus."Soy un hombre de campo. Pensar que antes me levantaba a esta hora con resaca de la noche anterior”, analizó hace un tiempo.

Fede también contó que está más sensible y que llora a diario y el día del padre no fue menor para él. El actor recordó a su padre con una particular foto de ambos juntos disfrazados.

“Demasiadas frases inspiradoras junto a fotos con sus padres. Yo lo extraño a diario. Por eso hoy subo esta foto de cuando imitamos a Marylin Manson y su padre. Feliz día papis!”, escribió Fede.