Preocupación por el estado de Lourdes de Bandana en "Los Mammones"

Bandana

Lissa Vera y Lourdes Fernández fueron las invitadas de Jey Mammón para el ciclo “Los mammones”, América. La idea era celebrar los 20 años de Bandana, la banda que las lanzó a la fama y que incluía también a Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán.

Sin embargo, para la gente fue imposible no detenerse en la colorada que no tenía buen aspecto. Lourdes parecía perdida y generó mucha preocupación en las redes. La cantante no se mostró en su mejor momento aunque al hablar estaba lúcida.

Aunque cuando Jey le hizo la primera pregunta se mostró descolocada y hasta dio la espalda a la cámara: "no sé, no me acuerdo, no sé ni como me llamo", lo que generó una respuesta incómoda por parte del conductor.

"¡Ay qué bueno Lourdes, qué buen día tenemos hoy!", exclamó Jey intentando ponerle humor. "Por eso la paso bien todo el tiempo, estoy sorprendida todo el tiempo", dijo ella llamando más la atención de todos.

Los fans se volcaron en las redes y reclamaron que la ayuden y no la dejen exponerse de esa manera.