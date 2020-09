La preocupación de Paula Chaves por la salud de Filipa

Paula Chaves

Paula Chaves expresó su preocupación en las redes sociales por la salud de su hija Filipa, quien nació a principios de julio.

La modelo y conductora manifestó su inquietud porque la beba podría ser alérgica a la proteína de la leche de vaca.

La mujer de Pedro Alfonso les pidió consejos a sus seguidores de Instagram para saber más sobre este tema.

“Buenas, ¿cómo andan? Les quiero hacer una pregunta. Necesito yo info de ustedes ahora. Necesito empezar una dieta estricta de APLV: alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Me recomiendan alguna página o cuenta donde suban los productos que se pueden consumir y cómo leer etiquetas?”, preguntó la modelo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

“Hay una leve sospecha, entonces me mandaron a hacer el desafío y quiero seguir cuentas que me ayuden en esto. Al principio hay tan poca información, al menos yo tengo muy poca info, y te agarra un poco la desesperación de no saber qué podés comer y demás. Así que si pueden, se los agradecería”, amplió sobre su consulta.

Y cerró su mensaje: “Gracias a todas por sus mensajes, sé que somos muchas. Voy a ir compartiendo info de a poco. Aún no tengo diagnóstico, pero tengo que hacer lo que se llama ‘desafío’ para confirmar si es eso. Algo súper común hoy en día, muchos bebés lo tienen, y eso me hace pensar en lo que estamos comiendo! Las abrazo!”.