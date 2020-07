La profunda tristeza de Georgina Barbarossa por su renuncia al "Cantando 2020" tras la llegada de Moria

Georgina Barbarossa

La confirmación de Moria Casán como integrante del jurado del "Cantando 2020", no pasó inadvertida puesto a que segundos después de que esto se supiera, una participante decidió bajarse del certamen.

La noticia la dio a conocer el periodista Daniel Ambrosino desde su cuanta de Twtter. El panelista de "Intrusos" informó que Georgina Barbarossa renunció tras enterarse de la llegada de Moria.

LEÉ TAMBIÉN: El día que Alejandro Fantino protagonizó un allanamiento en las afuera de Bogotá

"Se baja @geobarbarossa de #cantando2020. Confirmado. Georgina estaba muy contenta pero no comparte ningún trabajo con @Moria_Casan", anunció Ambrosino.

Daniel Ambrosino

Cabe recordar que Moria Casán y Georgina Barbarossa están enfrentadas desde hace años. En agosto de 2019, la actriz había contando el motivo por el que le negó el saludo a la diva, en un encuentro casual que tuvieron ambas mujeres y ahí recordó: "Dijo cosas muy feas de mi marido".

"Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella sola dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", señaló Georgina, quien quedó viuda en el 2001, cuando a su marido, Miguel Lecuna, lo asesinaron en un violento asalto.

Primiciasya.com se intentó comunicar con Georgina, quien por el momento no quiere brindar entrevistas para hablar de Moria.

LEÉ TAMBIÉN: La respuesta de Dalma Maradona al guión de la serie avalado por su padre con un video de Claudia

Su renuncia la hizo poner muy triste porque tenía muchas ilusiones puestas con el regreso a la televisión de la mano de Marcelo Tinelli.

"Ella quería estar en el programa pero hay cosas con las que no tranza. No perdonará nunca a Moria por lo que dijo del Vasco Lecuna", afirmó una fuente cercana a la actriz.