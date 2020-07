El profundo mensaje de Benjamín Vicuña a Fede Bal sin conocerlo

Benjamín Vicuña y Federico Bal

La noticia más linda que Federico Bal podía contar. El actor reveló ayer que está curado del cáncer de intestino que le diagnosticaron en febrero de este año cuando se encontraba realizando temporada teatral en Mar del Plata.

"Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir q el tratamiento funcionó, y q soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme", escribió Fede.

Y agregó: "Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor. Ahí va".

Muchos famosos le dejaron un mensaje en las distintas redes sociales. Sin embargo, hubo uno que el propio Fede destacó.

Se trata del que le puso el actor chileno Benjamín Vicuña que, sin conocerlo, escribió: "No conozco personalmente a @balfederico pero me alegra profundamente su recuperación. Gracias por tu ejemplo de coraje y empatía. Que vengan las buenas para todos".

Benjamín Vicuña

Y Fede Bal le respondió: "Que sea la primera de muchas otras buenas noticias para todos. Ya nos conoceremos y daremos un fuerte abrazo hermano. Gracias por tus cálidas palabras".