La respuesta de Rodrigo Lussich a Florencia Peña tras sus mensajes en Twitter

Rodrigo Lussich

Florencia Peña aclaró el martes vía Twitter su postura sobre la vacuna rusa y además contó que con su pareja, Ramiro Ponce de León, se anotaron como voluntarios para recibir la china.

"Quiero aclarar debido a una información errada que anda circulando, que tanto mi compañero Ramiro como yo, estamos de VOLUNTARIOS para darnos la vacuna CHINA. Sabremos en un mes si nos dieron la vacuna o un placebo. Cualquier otra versión es absolutamente falsa", precisó la conductora de "Flor de equipo", Telefe.

Y añadió: "Siempre dije que confiaba en la vacuna Rusa. Pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella. Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna CHINA, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones".

Florencia Peña

Esto se dio luego de una información que dio Rodrigo Lussich en sus "Escandalones" de "Intrusos", América: "Aquí el video donde conté hoy la vacunación de Flor Peña y su pareja; donde queda clara la data que ella aclara y dice ser “errada” cuando no lo es. En su tweet ella da detalles de la misma, lo cual está buenísimo para despejar especulaciones. Pero la data es real. Gracias!", precisó él.

A lo que Peña contestó: "Tenes mi número Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones. Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles esta bueno dar data precisa. Beso".

"Me dolió el ninguneo y la desmentida, algo que no tenía un ápice este tema para desmentir. Creo que hubo una sobreactuación absoluta en la reacción. Lo que conté no era errado. Yo corro cuando quiero correr y cuando no quiero correr, no corro. camino. No hubo mala leche, lo que contamos es que hubo una pareja que suspendió su luna de miel para vacunarse. La data era precisa, era un chimento bastante blanco", explicó el periodista por su parte este miércoles al comienzo del programa, dando por finalizada la polémica.