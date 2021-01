Romina Malaspina se mostró en la cama, sin maquillaje y con un particular acompañante

Malaspina

Romina Malaspina se mostró en las redes recién despierta, sin maquillaje y en compañía de su gatito que jugaba a morderle el pelo.

La conductora y es participante de "Gran Hermano" compartió con más de sus 2,6 millones de seguidores de Instagram este momento íntimo de su casa junto a su mascota.

Obvio que ella estaba tan sexy como siempre con un top negro pero sorprendió al no tener make up en la cara. Claro que si puso algún filtro... aunque no lo necesitaba.