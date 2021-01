Se destapó Micaela Tinelli y mostró su cuerpo en las redes

Micaela Tinelli

Micaela Tinelli se animó a mostrar su cuerpo en un traje de baño. La hija mayor de clan Tinelli es mucho más conservadora que su hermana Cande, que suele estar siempre al filo de la censura.

Mica, de 32 años, acaba de irse a vivir con su pareja Lisandro López, el jugador de Boca Jr. a un departamento que se encuentran decorando. Sin embargo, en estos días interrumpió eso para volver al médico por un problema que le dejó la rinoplastia.

La empresaria, dueña de una marca de ropa, se operó la nariz hace tres meses pero tras una visita al médico notaron que algo no estaba bien y ahora debe andar con una banditas en la cara.

Pese a eso, está esplendida y no tiene problemas en compartir con todos sus seguidores. "Primera foto que subo del 2021, una de ayer. En mis historias conté que me da vergüenza subir fotos en bikini, por eso no suelo hacerlo.. pero tengo mis días, y ayer me sentí bien hay días en que nos sentimos más feas , más hinchadas, y otros donde nos vemos más lindas y nos queremos así como somos. Hoy en día pienso que lo único importante es aceptarnos y querernos a [email protected] [email protected] Nuestro cuerpo es nuestro templo", escribió.