Romina Manguel sobre su nueva pareja 20 años menor: “A mi mamá no le gustó nada”

La periodista Romina Manguel de Radio La Red y A24 confirmó que está de novia con un colega 20 años menor que ella y que rehízo su vida sentimental tras dos años de haberse divorciado.

Y este fin de semana, reveló la complicada reacción de su familia al respecto, especialmente por parte de su mamá.

“A mí mamá no le gustó nada. No le gusta que hable del tema, no entiende por qué lo tengo que contar. Entiende que termino exponiendo de alguna manera a mis hijas”, indicó la conductora en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Sin embargo, contó que sus hijas lo tomaron de otra forma, ya que “les molesta más el hecho de que una esté con alguien que el tema de la edad que tenga”. “Para mis hijas, que son chicas, alguien de 20 años es un viejo. Igual no lo conocen”, señaló.

Sobre los cuestionamientos que mucha gente hace a las parejas con tanta diferencia de edad, Manguel dijo: “Mi amigo Ale Fantino está con Coni y me decía ‘nos llevamos la misma edad y nadie me preguntó’. Yo lo viví con naturalidad, no estaba pensando en la edad. Creo que pasó un tiempo hasta que nos dijimos los años. Por supuesto, sabía que yo era más grande”. Y añadió: “No me da vergüenza lo que me pasa, me da vergüenza estar hablando de cuestiones de mi vida”.

“Estoy muy enamorada, no me había pasado y está bueno en este momento tan horrible. Pasaron dos años desde que yo me separé y me rearmé. En el medio,pasaron un montón de cosas en el trabajo que también fueron bastante desgastantes. Está bueno enamorarse. Yo venía bastante escéptica con el tema. Por supuesto que una se arregla sola en un montón de cosas, pero está bueno tener a alguien en quien recostarte un poco, no me parece que esté mal necesitar”, cerró Romina Manguel.