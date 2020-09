Sebastián Villagra: "Esta situación de emergencia que estamos atravesando, deja una cicatriz en el sector teatral"

Sebastián Villagra

Sebastián Villagra es actor, acróbata y bailarín. Inició sus estudios en la Ciudad de Santa Fe y allí se formó para luego dar el gran salto a Buenos Aires donde en 2008, Pepe Cibrian lo elije entre doscientos aspirantes para formar parte del elenco de “Otelo”, posteriormente trabaja en “Las mil y una noches” con Claudia Lapacó, “El Ratón Perez” y “Calígula” de la dupla Cibrian- Malher.

Y en medio de la pandemia, Villagra presentó en julio su nueva experiencia teatral a distancia, titulada “JONES” a través de Alternativa teatral y se prepara para nuevos desafíos laborales vía streaming.

"Si hay algo que me trajo esta situación del mundo tan particular es la resignificación de mi oficio. Últimamente vengo con noticias muy lindas y proyectos que se vienen que me tienen muy entusiasmado", señala el actor.

"Por un lado, la alegría a flor de piel de contarles que estoy en tratativas para ser parte de Moria´s Drag Night, y eso va a ser realmente increíble, espero poder tener novedades próximamente pero es un proyecto que me genera mucha ilusión. Tengo una conexión super linda desde hace ya unos años con Maxi Cardaci y en este momento se juntaron estas energías súper positivas y espero salga algo hermoso, que de su mano no dudo que así será. Estos proyectos en esta situación que se está viviendo son un respiro, es un agradecimiento constante a personas que admiras y agradeces por darte esos espacios", adelantó.

"Moria, una vez más, va a dar fuentes de trabajo a muchos artistas y eso es algo para resaltar y sacarnos el sombrero por el movimiento que hace una figura como ella acompañada siempre de un gran equipo", indicó Villagra en relación al espectáculo que prepara la diva. .

"En el 2013, Moria fue madrina de Calígula, obra de Pepe Cibrían de la que tuve la oportunidad de ser parte y nuestro saludo fue efusivo, será porque conectamos con el mismo signo y cumplimos años muy cerquita. Por eso ojalá que pueda recibir su tetazo (dice entre risas)", contó.

"Entre el estar en barbijos, estamos preparando nuevos capítulos de "Jones, una serie teatral en vivo", que tuvo mucho éxito en su primera temporada y el público pedía más. Se viene con muchas sorpresas y participaciones especiales. Se agranda el elenco y se suma gente de otras ciudades y eso es hermoso. En esta temporada también se abre el juego a la diversidad con la incorporación de un personaje drag, Imperia. Jones es una experiencia de la mente maestra de Micaela Fariña con co dirección de Gonzalo Quintana, y en esta temporada cuenta con las actuaciones de: Nidia Casís, Florencia Minen, Sebastián Simón, Cintia Bertolino, Paula Liuzzo, José Pablo Viso".

"Cuando empecé a leer el primer capítulo de la Segunda Temporada, no pude no entrar en comparación y querer superarme en cada proyecto y la verdad que tiene unos momentos únicos, que ya quiero hacer, ya quiero que el espectador lo vea y poder intercambiar esas sensaciones que despiertan estos personajes. La sorpresa siempre es lo que uno espera y que no sea nunca un capítulo parecido a otro, eso lo logra en la escritura de Micaela y Gonzalo, y después las incorporaciones de personajes nuevos. Lo espectacular del teatro es que el espectador y los actores conviven en un mismo tiempo y espacio, a diferencia de lo audiovisual en que lo que pasa en la pantalla muchas veces está alterado por cortes, ediciones y demás. En este caso, nosotros investigamos el vivo, el aquí y ahora y que el público sienta esa conexión, sin cortes, sin edición, y actuando con la cámara que nos permiten nuestros celulares. De esta manera, intentamos acercarnos lo mayor posible al ritual de ir al teatro".

Sobre el difícil momento que atraviesa el mundo y, en particular, su profesión, dijo: "Esta situación de emergencia que estamos atravesando y viviendo mundialmente, sin dudas deja una cicatriz en el sector teatral. Pero lo que nos salva siempre a los que le ponemos el pecho a las situaciones más difíciles, es la reinvención y la capacidad que tenemos de hacer, y poder transformar un poco esta situación en arte. Mientras estamos a la espera de la vacuna que "creemos" nos solucionará un poco la vida y nos llevará a una experiencia más parecida a la “normalidad, seguimos construyendo espacios de experimentación y prueba para seguir activos en un mundo que se paralizó".

"Es bueno seguir creyendo en lo que hacemos y mostrarlo en cualquier lugar que encontremos para seguir estando juntos. Hay una serie de protocolos en los que se está trabajando para poder seguir haciendo lo que tanto amamos, sabiendo que el teatro es cuerpo, es estar en contacto con el otro. Ahora toca inventar estrategias y plataformas que nos dejen mostrarnos con lo que la situación nos presenta, resignificar toda la situación pandémica para hacer un trabajo de reencuentro y re-conocimiento de nosotros mismos. Y lo más maravilloso y esperanzador es pensar en que el teatro es un arte que perdura hace más de miles de años y sigue vigente. Es necesario, en estos momentos en que el sector está más afectado, entender que la gente más necesita del arte que ante todo es un derecho, a pasar un buen rato, reflexionar, pensar el mundo y así, transformar la realidad".

"Entonces, todavía no sabemos qué es este soporte que reúne cosas de las diferentes disciplinas, pero es un lenguaje, un idioma nuevo en las artes escénicas, y, en esta situación tan particular, es la manera que encontramos de cuidarnos, celebrar el teatro y que seguimos en movimiento", concluyó Villagra. .