Shrill: 10 motivos por los que tenés que ver esta serie

shrill-los-10-motivos-por-los-que-tenes-que-ver-esta-serie

En estos tiempos que resultan propicios para ponerse al día con las cuentas pendientes en materia de series y películas, también se puede aprovechar para ver algo nuevo. Ante esto, Shrill se posiciona como una de las recomendaciones que se pueden hacer.

En esta oportunidad, lo que se propone es una lista de motivos para que aquellas personas que aún no vieron Shrill se animen a hacerlo y disfruten así de una de las comedias más singulares de la actualidad.

1 - Está basada en una historia autobiográfica

La serie Shrill tiene la particularidad de que su punto de partida es un libro autobiográfico. Se trata de “Shrill: Notes from a Loud Woman”, de la escritora, comediante y activista Lindy West.

Aunque la misma West se ha encargado de aclarar que el carácter de la serie es ficticio, también admitió que hay muchos parecidos con su historia de vida, la cual narra en su libro publicado en 2016, que aún no cuenta con una edición en español

2 - Está protagonizada por Aidy Bryant

En lo que a comedia se refiere, Aidy Bryant es una de las actrices del momento. Nacida en 1987, ya cuenta con una amplia experiencia en el clásico programa “Saturday Night Live”, donde se la puede ver de forma recurrente.

En Shrill, Bryant es una de las mayores responsables de mantener el carácter cómico en cada uno de los episodios. En otras palabras, en ella se puede apreciar con claridad cuál es la esencia de la serie.

3 - Tiene un elenco destacado

Uno de los elementos fundamentales para que una comedia funcione como tal es el del elenco, es decir, el grupo de actores y actrices que se encargan de representar a los distintos personajes de la historia.

Además de Aidy Bryant, que interpreta a Annie Easton (la protagonista), en Shrill podemos ver el trabajo de varios comediantes destacados. Es el caso de Lolly Adefope (cuyo papel es el de la mejor amiga de Annie), Luka Jones (el novio de Annie), y John Cameron Mitchell y Patti Harrison (jefe y compañera de trabajo, respectivamente, de la figura central de la serie).

4 - Daniel Stern participa de forma recurrente

Mención aparte merece Daniel Stern, actor cuya amplia trayectoria abarca decenas de participaciones en cine y en televisión. Más conocido por sus actuaciones en películas como “Hannah y sus hermanas”, “El novato del año”, y por su interpretación de uno de los villanos de “Mi Pobre Angelito 1 y 2”, Stern le da forma al personaje de Bill, el padre de Annie.

5 - Lindy West y Aidy Bryant escribieron algunos de los episodios

La autora del libro sobre el que se inspira la serie participó de la escritura del guión en cuatro oportunidades, dato no menor si se tiene en consideración que se trata de los primeros dos capítulos de la primera temporada y de los últimos dos de la segunda.

Por otro lado, Aidy Bryant también hizo lo propio. Además de encarnar a la protagonista de la serie, la actriz aportó sus dotes como escritora en cuatro episodios.

6 - Pone a los cuerpos no hegemónicos en primer plano

Annie Easton es una periodista gorda que, además de lidiar con el hecho de ser mujer y con las desigualdades en términos de oportunidades laborales que eso conlleva, debe tolerar la mirada, la opinión y el juicio de una sociedad, de un sistema, que ve en la gordura un problema a resolver.

Shrill, entonces, no sólo es una comedia. Es, ante todo, una serie política, en la que lo que se pone en juego es la defensa del derecho de todo cuerpo al goce y a llevar una vida gratificante.

7 - Propone un humor no estigmatizante

Lejos de ser condescendiente con aquellas personas que sufren de este tipo de discriminación, el de Shrill es un humor que invita a la reflexión a partir de la misma acción y de la forma en la que Annie se comporta en el marco de una sociedad que toma aquellos cuerpos que no coinciden con los parámetros de belleza hegemónica como anormalidad, como problema.

8 - Annie: un ejemplo de empoderamiento femenino

Annie, el personaje interpretado por Aidy Bryant, no se siente acomplejada por su cuerpo no hegemónico. Al contrario, lo disfruta, hace de éste una experiencia gratificante en todo sentido. El problema, entonces, no está en ella sino en el entorno por el que debe transitar y en las opiniones que los demás hacen respecto a su figura.

9 - Son capítulos de corta duración

Ninguno de los episodios de la serie supera la media hora de duración, por lo que Shrill resulta de gran atractivo por su temática, su tono al momento de contar la historia y también por la forma en la que se puede ver, sin necesidad de invertir las grandes cantidades de tiempo que demandan otros productos de este estilo.

10 - Aún queda material por ver

La primera temporada, estrenada en marzo de 2019, cuenta con seis episodios. La segunda, que se encuentra disponible desde enero de este año, ofrece unos ocho capítulos, sumando un total de catorce.

Sin embargo, la lista permanece abierta, ya que se ha dado a conocer que la serie renovó para una tercera temporada, lo que significa que aún queda mucho de Shrill por delante.