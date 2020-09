La tremenda y violenta reacción del Kun Agüero tras perder un partido por streaming

Kun aguero

El Kun Agüero mostró una pésima actitud al perder un partido mientras jugaba en streaming con otro usuario que dejó a todos atónitos e incluso, quien relataba y contaba el partido, decidió terminar con la transmisión.

Quizás el furioso enojo del jugador del Manchester City de Inglaterra se debió a que, ya que se recupera de una lesión en su rodilla, no fue tenido en cuenta la lista de convocados de Lionel Scaloni para jugar las eliminatorias ante Ecuador y Bolivia, el 8 y 13 de octubre, para lo que será el mundial de Qatar.

Lejos de disfrutar su hobbie preferido, los videojuegos, el ex Independiente mostró que no le gusta nada, pero nada perder. "¡No juego más, no juego más!", gritó al ser eliminado de la partida y golpear varias veces la mesa con el joystick, que luego aclaró que era otra cosa.

"Cortamos el streaming chicos, esto no lo puede ver Pep Guardiola. Vale gente, cerramos. Nos vamos", cerró el contrincante pensando en el entrenador español a cargo del equipo inglés.

Tras notar que todo salió en vivo y su reacción se volvió viral, el deportista explicó: "Por suerte no era un mando (joystick). Era una botella de agua, je. Igual no recomiendo que copien lo mismo. Poné un clip la próxima muriéndome de risa. Así no piensan que estoy loco".