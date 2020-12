Viviana Saccone, de novia con el el actor Aitor Miguens

Viviana Saccone

Tras separarse en 2018 de Santiago García Rosa, la actriz Viviana Saccone presentó a su nueva pareja: Aitor Miguens.

En una entrevista televisiva, le consultaron a Saccone sobre una foto en la que se la ve sonriente junto a un hombre. "Vivi, ¿quién es este muchacho, Aitor Miguens?", le preguntó el conductor de El RunRun del Espectáculo.

Sin dudarlo, la artista respondió: "Ese muchacho me tiene enamorada". Luego, continuó: "¿Qué te puedo contar? Se llama Aitor Miguens, es actor, es DJ y estamos (juntos) hace casi un año".

"Había que ajustar algunas cosas todavía. Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe qué rumbos va a tomar las circunstancias", afirmó sobre el motivo por el que no blanqueaba la historia de amor.

La actriz se encuentra en pleno ensayo de la obra "Divino Divorcio", comedia que será protagonizada por Rodolfo Ranni.

"Estoy muy contenta de volver a pisar un escenario y que el teatro empiece a funcionar otra vez. Ojalá que el público nos pueda acompañar en la consigna de lo seguro que es el teatro. Realmente se hace con mucho cuidado, con todos los protocolos y el distanciamiento social. Los actores nos estamos cuidando en todos los ensayos, con el barbijo puesto hasta último momento", señaló la actriz en charla con Primiciasya.com.